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加州遊民死亡率 10年間增2倍

編譯組／綜合報導
加州遊民死亡率大幅上升。（本報檔案照）
加州遊民死亡率大幅上升。（本報檔案照）

對許多人來說，在加州流落街頭就等於被判了死刑。這是最近一項研究得出結論。該研究首次深入研究了全國無家可歸社區的死亡率。 研究發現，2011年至2020年間，死亡率增加了兩倍多。研究結果清楚地表明，在無家可歸的加州人數量激增的同時，無家可歸的危險也變得愈來愈大。 意味著州和地方應對危機的努力風險極高：人們的生命岌岌可危。

研究的合著者、賓州大學的福爾 (Matthew Fowle) 表示，238%的遊民死亡率成長「令人震驚」。

「這與我們在人口統計學中真正看到的任何其他死亡率趨勢不同，」他說， 「這類似於自然災害或戰爭。」

服藥過量在所研究的死亡中起到主要作用。 但如果人們有家或定期獲得預防性醫療照護，就可以減少這些悲劇，例如酷暑和嚴寒、交通事故、心血管疾病和糖尿病。

「當你流落街頭或住在避難所時，很難做到這一點，」福爾說， 「你最關心的是，『我能在晚上保持溫暖和乾燥嗎？ 我可以得到足夠的食物嗎？’你不能考慮這些可能影響你健康的其他長期事情，直到在很多情況下為時已晚。

福爾說，死亡率上升的部分原因，可能是縣死亡紀錄更好地追蹤了遊民。 除此之外，他和他的團隊不確定死亡率上升背後還有什麼原因，還需要更多的研究。

這項研究於本月發表在衛生政策研究雜誌「健康事務」（Health Affairs）上，可能是第一個研究全國遊民社區死亡率和死因的研究。 關於這個問題的數據參差不齊，因為聯邦政府和包括加州在內大多數州不要求法醫在死亡紀錄中列出死者的住房狀況。 

福爾的研究調查了10個州和華府的22個地區的2萬2143名遊民的死亡情況，其中包括加州的8個縣。 所有22個地區的死亡率從2011年的每10萬無家可歸居民814人，增加到2020年的每10萬無家可歸居民2752人。

根據疾病管制與預防中心（CDC）的數據，在一般人群中，全國死亡率要低得多：2020年每10萬人中有1027人死亡。

在加州，該研究檢視了阿拉米達縣、洛杉磯縣、橙郡、沙加緬度縣、聖地牙哥縣、聖馬刁縣、聖克拉拉縣和蘇拉諾縣。在這些縣中，2015年至2020年間，死亡率增加了一倍多。其中一些縣直到2015年才開始收集資料。

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