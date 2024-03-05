我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

犯重罪青年可判無期無假釋 州級最高院5：2通過

編譯林思牧／綜合報導
加州最高法院4日以五票對兩票，裁決18至25歲之間犯下重度謀殺的青年，可以被判處終身監禁、無機會假釋的刑罰。（美聯社）
加州最高法院4日以五票對兩票，裁決18至25歲之間犯下重度謀殺的青年，可以被判處終身監禁、無機會假釋的刑罰。（美聯社）

加州最高法院4日以五票對兩票，裁決18至25歲之間犯下重度謀殺的青年，可以被判處終身監禁無機會假釋的刑罰。州法規定這個年齡的青年如果犯下多重謀殺、強姦與搶劫時謀殺，可以判處他們此生沒有機會被考慮是否可以假釋。

這項判決的起源是「人民對哈定」(People v. Hardin)的刑案。1989年，25歲的哈定(Tony Hardin)在洛杉磯縣華人聚居的羅蘭岡(in Rowland Heights)，闖入66歲鄰居巴柏(Norma Barber)的家，搶了她的珠寶及車鑰匙以後把她勒死。檢察官求處死刑，但最後哈定被判終身監禁不得假釋。

2022年加州的一個上訴法庭判決，應該給予哈定一個年輕犯罪人假釋聽證(youthful-offender parole hearing)的機會，但4日最高法院的判決推翻了上訴法院的判決。七名大法官中，首席大法官葛瑞洛(Patricia Guerrero)和克魯格(Leondra Kruger)、柯瑞根(Carol Corrigan)、簡肯斯(Martin Jenkins)、格洛本(Joshua Groban)四名大法官認為不必給哈定假釋的機會。

克魯格負責寫宣判書。他指出，政策的選擇應該是以人民及民選官員運用民主過程制定的為主。兩位認為應該給哈定假釋機會的是大法官劉弘威(Goodwin Liu)及艾文思(Kelli Evans)。他們認為，當今監獄中3000名被處終身監禁不得假釋的犯人中，有四分之三以上是非裔和西語裔，顯然是種族偏見(racial bias)的具體呈現。

18至25歲犯下大罪的年輕人，可被判處終身監禁不得假釋的法律，是加州在2013年制訂的。艾文思希望州議會可以修改該法，因為研究的結果指出，這個年齡層的人，腦部掌管判斷(judgment)和決策(decision-making)的部分仍然還沒完全成熟。當這些人服刑25年之後，他們的腦部已經成熟，比較不會做出衝動的事，應該給他們聽證的機會。

聯邦最高法院在2005年廢除對18歲以下重罪犯的死刑，其中被判處終身監禁的人在服刑25年之後，可以有聽證的機會。

大法官 加州 柯瑞

上一則

房產經紀Gloria蕭 談申請加州夢共享貸款

下一則

中華孔校舞獅採青籌款 商家紅包打開一看失望

延伸閱讀

聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格

聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格
緊隨高院判決之後 芝選委會：川普會在伊州初選選票上

緊隨高院判決之後 芝選委會：川普會在伊州初選選票上
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
「超級星期二」前夕 最高法院異常動作 顯示科州除名川普案可望有判決

「超級星期二」前夕 最高法院異常動作 顯示科州除名川普案可望有判決
路州遏阻犯罪 推動擴大處決方法 17歲視同成年人起訴 減囚犯假釋

路州遏阻犯罪 推動擴大處決方法 17歲視同成年人起訴 減囚犯假釋
泰國前總理塔信假釋在家 總理賽塔親自拜訪

泰國前總理塔信假釋在家 總理賽塔親自拜訪

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋