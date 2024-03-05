影藝之都／本屆奧斯卡入圍女星逾三成 3年最高

WalletHub日前發布2024年奧斯卡頒獎典禮事實報告，今年女性被提名的比率是過去三年來最高。圖為奧斯卡金人。（記者張宏／攝影）

距離第96屆奧斯卡獎 頒獎典禮不足一周，WalletHub日前發布2024年奧斯卡頒獎典禮事實報告，其中今年獲提名者中，女性占比達33%，是三年來最高。每個一線女演員出席奧斯卡頒獎典禮的著裝成本是1000萬元。

2023年美國電影票房收入達90億元，舉辦一次奧斯卡頒獎典禮的總費用是5690萬元，其中光是5萬平方呎的奧斯卡紅地毯成本，就達2萬4700元。奧斯卡產生的經濟效益巨大，頒獎典禮期間30秒廣告的成本是185萬元，奧斯卡為洛杉磯帶來的經濟收入約1億7000萬元。

一線女演員出席奧斯卡頒獎典禮的著裝打扮成本是1000萬元，史上最貴的珠寶配飾是Lady Gaga曾經佩戴的一條Tiffany鑽石項鍊，價值3000萬元。今年也是過去三年來，女性提名人最多的一年。電影「墜惡真相」（Anatomy of A Fall）的導演Justine Triet，成為奧斯卡歷史上第八位入圍 奧斯卡的女性導演，今年有七名有色人種演員獲得提名。Netfilx獲得18項提名，是最多提名的製作公司。

奧斯卡雖然想要改變，但作為一個有96年歷史的品牌，依然偏向老齡化。Ithaca College的電影、電視與攝影計畫主席Jack Powers表示， 儘管過去十年，學院在多元化方面取得長足進步，但仍有很長的路要走。可能有幫助的想法是，強調年齡做為選拔標準，學院中60歲以上人群的比率仍然過高。在美國，與老一輩相比，年輕一代在許多類別選擇的多樣性明顯更高。

Jack Powers認為，「奧本海默 」男主角墨菲（Cillian Murphy），最有可能贏得最佳男主角。如果墨菲沒有獲勝，他會感到驚訝。 艾瑪史東（Emma Stone）有很大可能獲得最佳女主角。除此之外，Jack Powers預測「奧本海默」導演諾蘭獲得最佳導演獎，「奧本海默」獲得最佳影片獎。

Emory大學電影傳媒教授Monica Sandler認可奧斯卡在性別和人種多元性做出的努力。她表示，學院約30%的成員是女性，有20%來自代表性不足的少數族裔社區。學院很注重國際會員資格，增加一系列來自亞洲、非洲和南美的新全球化聲音。