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回聲湖勘察意料外 未發現明顯入侵物種或垃圾

編譯組／綜合報導
「清理湖泊 」組織在太浩湖地區湖底發現清理了包括100多個汽車輪胎等垃圾。（美聯社）
「清理湖泊 」組織在太浩湖地區湖底發現清理了包括100多個汽車輪胎等垃圾。（美聯社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，曾經從太浩湖（Lake Tahoe）打撈出 2萬5000 磅垃圾的水下垃圾收集員，最近對回聲湖（Echo Lake）的湖底進行了調查，他們的發現令他們大吃一驚。

「湖的健康狀況相當好，我們沒有看到明顯的入侵物種或垃圾跡象，」「清理湖泊」（Clean Up The Lake）組織的創始人兼執行長韋斯特（Colin West）說。

在十月份的一周時間裡，該組織派出了一支由潛水員和船員組成的隊伍，對下回聲湖（Lower Echo Lake）的部分近岸區域進行了勘察，下回聲湖是南太浩湖附近回聲峰（Echo Summit）邊上的一個長方形小水體。該湖的開發程度很低，一端有一個水壩，釣魚者有時會在此下線，湖邊有一個小碼頭，沿花崗岩海岸線有零星的小木屋，這些小木屋只能通過乘船或徒步小逕到達，湖上沒有道路或沙灘。

韋斯特說，這次活動的目的並不是收集垃圾，只是利用潛水推進器，對大約 3.5 英里長的海岸線上約 1.3 英里長的 「活動頻繁地點 」進行調查。潛水推進器「基本上是水下滑板車」，可以讓潛水員快速行進。韋斯特說，潛水員們發現了他們預想到的垃圾類型--啤酒罐、瓶子、捕魚器材碎片，其中一些被他們打撈上來，另外還有金屬和橡膠碎片，但並沒有達到令人震驚的密度。

他們還發現了四件 「重物」，包括一根消防水管和一個油桶，這些需要大型設備才能清除。他們沒有發現外來入侵的紐西蘭泥螺的蹤跡，這些泥螺已成為太浩湖的禍害。

韋斯特說，「總的來說，這是一次好消息，它並沒有像其他許多湖泊那樣，讓我們感到有一種清理它的極端緊迫感。」

在過去的幾年裡，「清理湖泊 」組織已經在太浩地區的唐納湖（Donner Lake）和落葉湖（Fallen Leaf Lake），以及東塞拉山的June湖、Convict湖和George湖啟動了項目。他們觀察到的一些情況令他們感到震驚： 在June湖，潛水員們清理出了數千個魚餌罐和啤酒罐；在落葉湖，他們挖掘出了 100 多個汽車輪胎。

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