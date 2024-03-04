加州加強安全、資金 選務人員招募順利

加州初選將於5日登場，今年部分縣招募選務人員相較順利。（加州州務卿辦公室）

CalMatters報導，自2020年以來，在新冠肺炎疫情和選舉舞弊陰謀論影響下，加州 選務工作人員歷經一段動盪時期。然在加強安全、資金等因素下，今年部分縣的選務人員招募狀況相較順利。

根據加州選民基金會（California Voter Foundation），自2020年11月選舉至2021年7月，加州失去15%選務官員，當中的原因包括威脅、騷擾和壓力事件。自2020年以來，超過一半的加州縣都有了新的選民登記 工作人員，2016年至2020年間選務人員流動率為17%。

沙斯塔縣（Shasta County）選民登記人員艾倫（Cathy Darling Allen）2月宣布因健康問題，將於5月1日退休。據悉，該縣官員面臨一些對選舉結果不滿意者的恐嚇與威脅。

然在5日（周二）初選結束前，加州十多個縣的選舉官員稱，他們在配備永久和臨時選務人員方面進行順利。選民基金會主席亞歷山大（Kim Alexander）將這種轉變歸因於選務人員和選民態度。她說，四年多來，人們一直聽到有關選舉的虛假敘述，儘管選舉不完美，但它並不會導致普遍的詐欺行為。

自2020年以來，各縣選務官員採取一系列措施，加強對工作人員的保護，包括對可能含芬太尼信封的安全協議以及教育等。以南加州橙縣為例，該縣選舉辦公室與執法、衛生部門合作，確保選務人員和選民安全，目前該縣已招募約1600人員參與選舉。

除加強選舉安全，加入「選民選擇法」（Voter's Choice Act，意即將現場投票 期限延長至十天）的部分縣表示，更短的輪班時間與更少的投票站，讓招募人員變得容易。此外還有資金：在聖伯納汀諾縣，增加投票工作人員津貼和雇用更多全職員工，對員工招募也有幫助。2022年11月選舉，該縣有2300名選務人員，今年招募超過2500人。

儘管安全對選務人員招聘似乎不太是最重要關注的議題，但包括約巴、洛杉磯和沙加緬度等縣選舉辦公室收到可疑包裹等事件，表明安全問題尚未完全消退。在這些案件中，並無工作人員受到傷害。

今年1月分，州務卿辦公室表示，已向所有縣發出有關安全協議。各縣官員也指出，他們培訓員工使用納洛銅（一種鴉片類藥物過量治療方式），且配戴手套、口罩處理選票。

在沙加緬度縣，恐慌似乎也未妨害該縣招募選務人員。該縣發言人卡斯帕里斯（Kenneth Casparis）表示，該縣已招募1400名工作人員。