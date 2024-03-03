加州九成選民未寄回選票

離3月5日選舉日只剩幾天，加州近九成選民尚未寄回選票。（電視新聞截圖）

加州 選務處早在2月第一周就寄出郵寄選票給加州2230萬名登記選民，但現在距離3月5日初選僅剩數天，加州只有約十分之一選民寄回選票，專家擔心投票 率可能創下歷新低。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，由於加州郵寄投票歷史尚短，還不足以解讀郵寄投票率低代表的意義。不過，可以確定的是，加州今年初選截至目前的郵寄投票率落後於2022年同期，不同的是，這次初選不包含總統選舉。2022年是加州首次提供所有選民郵寄選票的初選，投票率為33%，僅略高於2012年的歷史低點31%。

分析進步派投票數據的政治數據公司（Political Data Inc.）副總裁米契（Paul Mitchell）表示，加州今年選舉日前兩個周末寄回的選票，比2022年同期少了12%。他說：「因此，預計今年投票率可能只有約三成或更低，除非出於某種原因讓未來幾天的投票率激增，但目前看不出有這種可能。」

信使報指出，低投票率必須結合實際情況一起考慮。由於加州現在每名選民都會收到一張郵寄選票，即使寄回選票的百分比不高，整體投票數其實有所增加。例如，2018年6月的初選郵寄投票率為38%，總投票數為710萬張，但2022年6月初選的郵寄投票率為33%，但總投票數為730萬張。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）民調 主任巴達沙瑞（Mark Baldassare）表示，目前無法確定提供每位登記選民郵寄選票能否繼續提高投票率，特別是在總統候選人已大致底定的情況下。

如果這種情況持續下去，低郵寄投票率可能對加州某些選舉造成影響，例如加州聯邦參議員選舉。

民調結果顯示，在這場爭取已故民主黨聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的選舉中，民意支持度最高的前兩名候選人謝安達（Adam Schiff）和加維（Steve Garvey）較受年長選民青睞，而年長選民的郵寄投票率比其他群體高出許多，這對較受年輕選民青睞的候選人波特（Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee）來說是個壞消息。

政治數據公司的分析報告指出，25%的加州65歲以上選民已寄回選票，相較18到34歲的年輕選民只有3%寄回了選票。以族裔分類，有14%的白人選民已寄回選票，亞裔為10%，西語裔為6%，非裔為9%。