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政策轉彎 墮胎藥銷售管道擴大

編譯廖宜怡／綜合報導
連鎖藥房Walgreens表示，他們部分加州分店即將開始販售墮胎藥物美服培酮。（電視新聞截圖）
連鎖藥房Walgreens表示，他們部分加州分店即將開始販售墮胎藥物美服培酮。（電視新聞截圖）

連鎖藥房Walgreens將從本周開始在其加州部分分店銷售墮胎藥物美服培酮（mifepristone），代表這種目前僅透過郵寄、墮胎診所和極少數實體店才能獲得的墮胎藥物銷售管道已逐漸擴大。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Walgreens 3月1日證實，他們將在加州、紐約州、賓州、麻州和伊利諾州的「特定地點」開始販售美服培酮，但沒有提供具體販售的地點。

除了Walgreens，另一家連鎖藥房CVS 1日也證實，未來幾周將開始在麻州和羅德島州部分分店提供美服培酮，未來會擴大到其他州，但沒有透露是否包括加州。

舊金山加大生育科學研究員烏帕迪耶（Ushma Upadhyay）說：「這對病人來說是一大福音。證據顯示，一旦人們決定要墮胎，就會儘快墮胎，許多人希望在拿到處方的當天就拿到藥。這項改變最終將使墮胎藥物的取得變得容易。」

烏帕迪耶表示，先前少有實體藥房販售美服培酮，是受到美國食品藥物管理局（FDA）2023年制定的繁複法規所限制，但大型藥房很難遵守這些規定，這也是為何通常是規模較小、政策較靈活的藥房才有販售美服培酮。法規要求，藥房必須查證每個開藥者的合法身份，但出於隱私，藥房並不被允許儲存這些開藥者的資料。

烏帕迪耶指出，目前大部分病人都是親自到墮胎診所領取美服培酮。數據顯示，現在約84%的墮胎病例是透過親自到診所領取美服培酮或接受手術完成的，約16%的墮胎病例是由網路醫療服務提供者開立處方，然後透過郵寄方式收到美服培酮。

美國最高法院將於3月26日審理一起可能限制民眾取得美服培酮的案件，他們的決定可能影響人們取得美服培酮的能力，即使在像加州這類墮胎合法化的州也不例外。

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