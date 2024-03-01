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今年金像獎將揭曉 安景夫：奧本海默 最大熱門

記者楊青/洛杉磯報導
資深影評人安景夫。（記者楊青/攝影）
資深影評人安景夫。（記者楊青/攝影）

第96屆奧斯卡金像獎本周日將揭曉，最佳影片及23項大獎花落誰家？洛杉磯資深華裔電影人和影評家預言，繼最近兩年連續的亞洲旋風之後，今年奧斯卡似乎是西升東降，多部以重大歷史題材和人物為藍本的影片，在嶄獲最佳影片、最佳導演和最佳男女主角配角等方面都很看好。

好萊塢知名影評人安景夫預測，以原子彈之父多半生故事為藍本的《奧本海默（Oppenheimer）》，將是本届奧斯卡最大熱門，而《花月殺手（The Killers of the Flower Moon）》、《可憐的東西（Poor Things）》、《美國小說（American Fiction）》等，也都各有其長。

安景夫分析，《奧本海默》事件複雜，人物眾多，理論奇想，人物內心和外部衝突在編劇導演諾蘭手中處理得緊湊有序；事件與人物交叉呈現，帶動觀眾了解史實，對世界戰爭，核武競爭，科學家忠誠度的反思，都有歷史和現實意義。他認為本片最有可能斬獲最佳影片最佳導演，最佳劇本改編，最佳男演員，最佳男配角，最佳剪輯和最佳攝影等多項。

安景夫認為，20年代一小撮白人出於貪婪，以結婚為手段謀殺奪取盛產石油的Osage部落婦女財產的故事為藍本的《花月殺手》，具有史詩性深度。81歲的導演史柯西斯藝術造詣深厚，其最擅長的陰謀暴力手法在影片中表現得淋漓盡致。他認為，影片獲最佳影片，最佳導演，最佳女主演，最佳男配角，最佳攝影，最佳剪輯，最佳美工等呼聲均高。

《可憐的東西》堪稱是本届奧斯卡最爲怪誕的影片，根據已故蘇格蘭作家Alasdair Gray小說改編。講述英國維多利亞時代，一名年輕跳河自殺的婦女被古怪長相的外科醫生Baxter撈起，Baxter把她肚裡的胚胎的大腦移植到她的身上，生產了名叫Bella Baxter的年輕女性，以及之後伴隨Bella大半生的荒誕故事。

安景夫認為，該片導演在整體怪誕中呈現一種獨特的美，女主角和眾演員的出色表演，及攝影、美工、服裝、音樂都將怪誕美學推至極緻。

芭比娃娃1959年面世以來在美國家喻戶曉，但真人Barbie長片還是史上第一次，《芭比》也因此在本届奧斯卡上備受矚目，入圍最佳影片和最佳改編劇本，最佳男主角和最佳女配角等多項提名。

安景夫表示，《利益區域》被看作是2023年國際影壇奇葩，它一反常態描述了二戰期間佔領波蘭的德軍集中營指揮官和妻子及五個孩子在與集中營一牆之隔的美麗家園的生活。牆内牆外形成鮮明對比。他認為，該片會得最佳國際長片和最佳聲音獎。

在2023年的Sundance電影節被觀眾和影評人喜愛的《因緣》，由Celine Song擔任編劇和導演獲得最佳劇本，最佳影片提名。Celine Song是繼趙婷之後被美國影展喜愛的東亞裔女導演。

奧斯卡 芭比 奧本海默

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