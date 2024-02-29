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受惠電費天然氣 PG&E利潤大增

編譯組╱綜合報導
PG&E利潤大增報告公布的同時，用戶發現，每月PG&E帳單狂漲，此情況遭到消費者權益組織強烈批評。(圖截取自電視畫面)
PG&E利潤大增報告公布的同時，用戶發現，每月PG&E帳單狂漲，此情況遭到消費者權益組織強烈批評。(圖截取自電視畫面)

受到電費與天然氣收入激增的推動，PG&E利潤大增。總部位在屋崙的PG&E日前報告指出，2023年利潤高達22億4000萬元，比2022年增長24.6%。報告也預測，這家公用事業巨頭2024年利潤會更佳。

PG&E利潤大增報告公布的同時，用戶發現，每月PG&E帳單狂漲，PG&E還已要求加州監管機構批准更高費率，理由是為改進設備以防止過去引發的災難性野火，有必要支付更高費率。

根據「聖荷西水星報」報導，消費者權益組織「公用事業改革網絡」(The Utility Reform Network)強烈抨擊PG&E最新利潤數據。執行主任特尼(Mark Toney)認為，PG&E股東以犧牲用戶利益為代價、獲取數十億元利潤，讓人無法接受，僅僅去年一年，用戶帳單就飆漲了33%。

批評PG&E公司運作人士，將大部分憤怒歸咎於加州公用事業委員會(California Public Utilities Commission)，委員會有五名由州長任命委員負責監管公用事業，包括提高公用事業費率。前委員會委員林棋(Loretta Lynch)表示，PG&E利潤是在加州工薪家庭與小型商業支持下創造，他們支付全國最高的公用事業帳單。

州公用事業委員會則回應，盡責監督PG&E營運，包括公用事業向用戶索取額外費用的要求。發言人皮斯波(Terrie Prosper)表示，委員會的工作是讓PG&E承擔責任，確保以最具成本效益方式使用納稅人的錢，保持財務紀錄完全透明，確認系統更安全。

由於委員會支持PG&E調高費率，2024年1月， PG&E用戶每月帳單大幅增加，自公用事業公司獲得電力與天然氣綜合服務的典型住宅用戶，每月平均帳單達294.50元。比2023年1月開始生效的平均每月費用240.73元、高出22.3%。

PG&E要求臨時上漲費率，也可能導致每月平均帳單到今年5月、首次突破300元大關。目前平均帳單已處於歷史最高水平。

PG&E執行長波普(Patricia Poppe)談到財務狀況時聲明指出，PG&E持續進步，包括減少野火燃燒，也掩埋比以往任何一年都多的電線。

報告稱，2023年電力業務收入為174.2億元，比2022年的150.6億元收入增長15.7%。2023年天然氣收入總額略高於70億元，比前一年的66.2億元成長5.8%。

「聖荷西水星報」報導指出，2023年電力與天然氣收入成長速度、遠超過灣區同期12個月的通貨膨脹。2023年灣區消費者物價上漲2.6%。消費者權益組織「環境工作小組」(Environmental Working Group)主席庫克(Ken Cook)認為，在極度貪婪和野火造成的猖獗財產破壞之間，很難找到哪家公司比PG&E造成加州居民傷害更大。

利潤 加州 天然氣

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