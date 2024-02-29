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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

買屋不虧本 持有越長風險越低

編譯胡立宗╱綜合報導
加州房市自2001年來，持有1年、8年與12年的獲利表現。（資料來自CoreLogic，南加新聞集團製圖）
加州房市自2001年來，持有1年、8年與12年的獲利表現。（資料來自CoreLogic，南加新聞集團製圖）

房市是經濟的一部分，自然也會有景氣循環，炒短線當然也是方法之一，但風險高，不適合一般人。南加新聞集團專欄作家Jonathan Lansner指出，加州買房不虧本的「懶人法」，就是持有越久越好，12年或14年後再賣，不僅穩賺不賠，投資報酬率還可達90%以上。

當然，分析的樣本是以過去36年的資料為本，因此很多人可能會覺得，這個模式未來不一定準。但是Jonathan Lansner說，房市有長有跌是很正常的事，雖然房屋供應可能會吃緊，但房貸利率也不見得能夠一路走跌到只剩3%，種種因素加總起來，長期持有與投資才是獲利之道。

Jonathan Lansner整理1987年以來加州都會區的房價後發現，不論是以Case-Shiller房價指數，或是加州房地產經紀人協會的紀錄，持有一年就賣的虧損機率高達30%，獲利平均6%，全美平均則是跌價18%。

四年的持有期，加州虧損的機率仍有27%，只是平均獲利增加至27%，全美價格成長13%。八年期呢？加州虧損機率仍有21%，但獲利平均可達61%，全美平均虧損14%。就算是十年也不是穩賺不賠，虧本的比例是9%，獲利平均達到80%，全美平均5%。

只有持有12年才能在加州房市穩賺不賠，平均獲利是94%，全美也是不賺不賠。加州房地產經紀人協會的紀錄則要持有14年才能穩賺不賠，獲利率為90%。

Jonathan Lansner最後引用一句老話，過去績效不代表未來表現，但附加條件是，忽略歷史的人往往得繳更多學費。

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