住家後院比大小 加州低於平均值

加州後院最小的舊金山只有784平方呎。（報系資料照片）

加州 人的家居空間到底是大是小？橙縣紀事報專欄做了一個有趣的比較，以加州城市的住家後院與全美城市相比，結果發現加州平均的後院大小為6900平方呎，加州以外的平均為1萬平方呎。

相比之下，加州人家的後院只有其他地方的三分之二，最大的是聖地牙哥 縣福布魯克（Fallbrook）3萬7157平方呎，舊金山 只有784平方呎。樣本來自草坪維護公司LawnStarter，包括加州301個地在內的2000多個城市。

從另一個角度來說，加州301地區只有55城大於全美平均。這些地方多半遠離都會區，例如：聖伯納汀諾縣蘋果谷（Apple Valley），2萬4132平方呎；聖路易奧比斯波縣阿塔斯卡德羅（Atascadero）的2萬2869平方呎；河濱縣諾可市（Norco）的2萬2651平方呎；聖伯納汀諾縣赫斯皮利亞（Hesperia）2萬1606平方呎。

以及，瑪德拉市（Madera）的2萬1519平方呎；聖塔克拉拉縣洛斯蓋圖（Los Gatos）的2萬430平方呎，同縣的拉法葉（Lafayette）1萬8861平方呎；聖地牙哥縣波威（Poway）1萬8731平方呎，同縣艾斯康地多（Escondido）的1萬8339平方呎。

不過靠近都會區的市郊，後院空間就開始縮小，例如：康曲柯士達縣列治文（Richmond）的3267平方呎；阿拉米達市（Alameda）的3223平方呎；橙縣爾灣（Irvine）的3180平方呎，同縣聖瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）的2962平方呎，海豹灘（Seal Beach）的2919平方呎；洛杉磯縣曼哈頓灘（Manhattan Beach）的2526平方呎；聖馬刁縣德利市（Daly City）的2396平方呎。

但是進到市區，後院反倒變大，撇開784平方呎的舊金山市不論，洛杉磯市5314平方呎，聖地牙哥5706平方呎，聖荷西4443平方呎，佛萊斯諾8494平方呎，沙加緬度8320平方呎，長堤市4356平方呎，屋崙（Oakland）3833平方呎，貝克斯菲8364平方呎，安那罕6142平方呎。

其他49個州，最大的是馬里蘭州卡尼（Carney）的4萬9658平方呎，但都市就沒那麼大了，最小的費城828平方呎，波士頓也只有871平方呎。紐約市958平方呎，芝加哥2047平方呎，休士頓6360平方呎，鳳凰城6970平方呎，聖安東尼奧1萬19平方呎，達拉斯7884平方呎，奧斯汀1萬498平方呎，傑克森維爾1萬2284平方呎，德州福和市（Fort Worth）8015平方呎。