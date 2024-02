影藝之都／茱蒂佛斯特 4月好萊塢留手印

兩屆奧斯卡得主Jodie Foster今年4月將在好萊塢留下雙手和雙手印模,成爲獲得此項殊榮的第11人。(維基百科)

好萊塢 特納經典電影節(Turner Classic Movies Classic Film Festival)組委會27日宣布,兩屆奧斯卡 得主茱蒂佛斯特(Jodie Foster)今年4月將在好萊塢TCL中國劇院外參加手腳留印儀式,其雙手印模將永久留在好萊塢星光大道,她本人也將成為好萊塢歷史上獲得此項殊榮的第11位影星。她今年以在《Nyad》的精彩演出獲得2024奧斯卡女配角提名。

這也將是2024年特納經典電影節最重要部分之一。電影節組委會28日表示,茱蒂佛斯特將於4月19日,也就是為期四天的電影節的第二天參加手腳印留模儀式,配合活動,當天中國劇院將放映其主演的經典電影《沉默的羔羊(The Silence of the Lambs)》,茱蒂佛斯特將和觀眾分享其當年演出該影片的心得和趣事。

好萊塢特納經典電影節組委會表示,事實上光憑《沉默的羔羊》中的出色表演,茱蒂佛斯特已值得在好萊塢留下手印。她從13歲開始演電影,在《計程車司機(Taxi Driver)》、《巴格西·馬龍(Bugsy Malone)》、《辣媽星期五(Freaky Friday)》和《大難不死的小女孩(The Little Girl Who Lives Down the Lane)》等都有不凡表演,近50年後的今天,好萊塢終於發現茱蒂的電影性格,答案是:沒有她玩不了的。

茱蒂佛斯特1962年11月19日出生,原名Alicia Christian Foster,童年時即以在防曬廣告中扮演古銅色女孩開始職業生涯。她1968年在CBS電視台鄉村喜劇節目《Mayberry R.F.D》中首次亮相,20世紀60年代末和1970年代早期參加了《茱莉亞》、《保母與教授》、《亞當 12》、《艾迪父親的求愛》、《我的三個兒子》和《鷓鴣家族》等電影的演出。

茱蒂佛斯特1972年十歲時在迪士尼冒險戲劇中亮相,飾演《拿破崙和薩曼莎》中的薩曼莎。1977年,她憑藉在《計程車司機(Taxi Driver)》中少女妓女的形象首次獲得奧斯卡提名。

茱蒂佛斯特1985年畢業於耶魯大學 ,獲得文學學位。1989年她因在《被告(The Accused)》中扮演強暴受害者而獲得奧斯卡最佳女主角。1992年,她在《沉默的羔羊》中飾演聯邦調查局實習生再次獲獎。