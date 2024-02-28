iPhone泡水放米缸 蘋果說No

手機進水就令其晾乾，勿放在米堆裡。(Erik Mclean/Pexels)

生活必備的手機難免有掉進水裡的時候，如果上網搜尋「手機進水怎麼辦」，多數的建議可能是關機、拔線，但有些介紹撇步的網站可能會告訴您，用吹風機或是放進米缸，更能快速有效救回愛機。

但是這類鄉土偏方近日卻遭到蘋果公司（Apple ）公開打臉。他們的技術指南強調，手機進水千萬不要放進米缸，因為細微的顆粒會刮傷iPhone ，用吹風機這類加熱工具也會傷害手機。

Apple說，最好的方式是先將手機對著手掌輕拍，看能不能排出液體；如果不行就靜置於通風處30分鐘，確定乾了再插上線材。萬一30分鐘後還是顯示機身進水，最長可能要風乾24小時，直到螢幕不再顯示警訊。

事實上，除非您還在用iPhone 6之前的手機，不然從iPhone 7開始，手機就至少能在水深1公尺處維持30分鐘不進水，iPhone 11開始更可在水深2至4公尺處30分鐘不進水，到了iPhone 12後，「潛水」深度更可達6公尺。

聽完以上說明，就知道只要是新款的iPhone，掉進水裡半小時內撈起來，基本上都不會壞。真的掛點，如果還在保固期內，就能免費送修或換新。說到這裡，有兩點必須補充的，第一是iPhone機身雖然防水，但是充電槽還是可能進水，導致無法充電。

碰到充電口進水的狀況時，Apple的建議是，不要再用線材充電。如果手機具備無線充電功能，只要改用無線充電就能繼續使用，等到充電口確實乾了之後再用電線充電。但是Apple特別指出，充電口進水後，風乾就好，用棉花棒、紙巾硬戳，反而可能導致零件故障。

第二是，生米救手機的說法到底從何而來。科技媒體The Verge的考證是，1940年代後相機愈來愈普遍，攝影界開始出現沒有乾燥劑還能避免相機與膠捲受潮的救急方法，那就是把器材放在大量生米之中。