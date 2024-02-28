我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

iPhone泡水放米缸 蘋果說No

編譯胡立宗／綜合報導
手機進水就令其晾乾，勿放在米堆裡。(Erik Mclean/Pexels)
手機進水就令其晾乾，勿放在米堆裡。(Erik Mclean/Pexels)

生活必備的手機難免有掉進水裡的時候，如果上網搜尋「手機進水怎麼辦」，多數的建議可能是關機、拔線，但有些介紹撇步的網站可能會告訴您，用吹風機或是放進米缸，更能快速有效救回愛機。

但是這類鄉土偏方近日卻遭到蘋果公司（Apple）公開打臉。他們的技術指南強調，手機進水千萬不要放進米缸，因為細微的顆粒會刮傷iPhone，用吹風機這類加熱工具也會傷害手機。

Apple說，最好的方式是先將手機對著手掌輕拍，看能不能排出液體；如果不行就靜置於通風處30分鐘，確定乾了再插上線材。萬一30分鐘後還是顯示機身進水，最長可能要風乾24小時，直到螢幕不再顯示警訊。

事實上，除非您還在用iPhone 6之前的手機，不然從iPhone 7開始，手機就至少能在水深1公尺處維持30分鐘不進水，iPhone 11開始更可在水深2至4公尺處30分鐘不進水，到了iPhone 12後，「潛水」深度更可達6公尺。

聽完以上說明，就知道只要是新款的iPhone，掉進水裡半小時內撈起來，基本上都不會壞。真的掛點，如果還在保固期內，就能免費送修或換新。說到這裡，有兩點必須補充的，第一是iPhone機身雖然防水，但是充電槽還是可能進水，導致無法充電。

碰到充電口進水的狀況時，Apple的建議是，不要再用線材充電。如果手機具備無線充電功能，只要改用無線充電就能繼續使用，等到充電口確實乾了之後再用電線充電。但是Apple特別指出，充電口進水後，風乾就好，用棉花棒、紙巾硬戳，反而可能導致零件故障。

第二是，生米救手機的說法到底從何而來。科技媒體The Verge的考證是，1940年代後相機愈來愈普遍，攝影界開始出現沒有乾燥劑還能避免相機與膠捲受潮的救急方法，那就是把器材放在大量生米之中。

因此，生米除溼的說法，就由相機延伸至電子產品，而原本萬不得已的應急功能反倒被忽略，現在連已經能抗水防潮的手機，都被傳成可用生米除溼。

iPhone進水的警語。（取自Apple網站）
iPhone進水的警語。（取自Apple網站）

iPhone Apple

上一則

美中直航再增班 美意願不大?

下一則

小額金融糾紛 消費者金融保護局、商業改善局可維權

延伸閱讀

別了 電動車…蘋果放棄投入數十億美元長達十年開發

別了 電動車…蘋果放棄投入數十億美元長達十年開發
若透過蘋果系統付款 可能無法使用Netflix帳戶

若透過蘋果系統付款 可能無法使用Netflix帳戶
Apple自駕車宣告胎死腹中 參與計畫2000員工將轉發展AI

Apple自駕車宣告胎死腹中 參與計畫2000員工將轉發展AI
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
山區迷路無訊號 靠iPhone「SOS 緊急服務」獲救

山區迷路無訊號 靠iPhone「SOS 緊急服務」獲救
iPhone 16 Pro新增沙漠黃和鈦灰色？他爆料這顏色消失

iPhone 16 Pro新增沙漠黃和鈦灰色？他爆料這顏色消失

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚