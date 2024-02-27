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愛情教練需求高 起價5000美元

編譯組／綜合報導
灣區數百名男性付數千元聘請「愛情教練」學習如何成為更好的情人。 （Tyler Nix./ Unsplash）
灣區數百名男性付數千元聘請「愛情教練」學習如何成為更好的情人。 （Tyler Nix./ Unsplash）

具有神經科學和化學背景，並在柏克萊加大（UC Berkeley）獲得博士學位的戈爾德（Jessica Gold），在舊金山（San Francisco）和屋崙（Oakland）生活了10年，曾在實驗室和一家生物技術公司工作過。但在一次參加完一年一度的沙漠狂歡慶典火人祭（Burning Man）後，她意識到自己需要徹底改變生活。

她告訴 SFGATE：「那次經歷之後，我回到自己的小房間，環顧四周，我覺得我的餘生不能就這樣了。」她為找到自己的定位邁出了第一步： 她離開了灣區（最終也離開了婚姻），在東南亞一個小島上的密宗（tantric）社區生活了四年多。她說，在那裡，她不僅擺脫了作為一個在西德州長大的保守基督徒，所形成的關於愛情和性的過時觀念，而且還意識到她想幫助別人也這樣做。

如今，戈爾德的工作描述既具體又完美地體現了矽谷的特點：，她說：「我是一位熱情洋溢的關係教練，為科技界有權勢的男士服務。」在實踐中，這意味著她試圖幫助從事STEM工作的男性成為更好的戀人，幫助他們在浪漫的伴侶關係中獲得自信，練習換位思考，擺脫討論欲望的羞恥感。

近年來，隨著人們傾向於尋求比傳統療法更有效的專業幫助，約會和人際關係指導在總體上得到了發展。例如，性、愛情和人際關係教練，通常會給出具體的建議或行動計畫，幫助人們建立或改善他們的伴侶關係。

戈爾德決定把她的事業，「幸福科學」（Bliss Science）的重點放在科技行業，因為她對這個世界已經很熟悉了，而且她看到了一個機會，可以幫助人們消除 「科技行業的男性都很笨拙 」的刻板印象。

戈爾德向男性收取的費用包括：為期六個月的團體課程5000美元，為期六個月的個人課程 1萬5000美元，單日強化輔導3000美元。她還開始銷售根據她的輔導材料訓練出來的人工智慧 「克隆」。訂購該產品的起價為每月9.99 美元（戈爾德堅持認為，它能提供比普通聊天機器人更好的建議）。

她說，迄今為止，她已經擁有了500多名客戶，其中大部分都是灣區本地人，來自Google、美國航太總署（NASA）、IBM、Hinge Health、Mastercard和麥肯錫（McKinsey）等公司，他們告訴她，她的培訓幫助他們成為了更好的戀人，也成為了更好的父親和工作中的領導者。

灣區 柏克萊加大 東南亞

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