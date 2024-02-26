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共和黨候選人崛起…加州聯邦參議員初選 2民主黨人恐落敗

編譯陳盈霖／綜合報導
競選加州聯邦參議員的謝安達握有民調與籌款優勢。（美聯社）
競選加州聯邦參議員的謝安達握有民調與籌款優勢。（美聯社）

美聯社報導，今年加州聯邦參議員選舉，將是民主黨三方角逐。幾個月以來，聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）一直握有籌款和民調優勢，然共和黨籍候選人加維（Steve Garvey）的崛起，恐危及另外兩位知名民主黨籍候選人，聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）和波特（Katie Porter）的政治前景。3月5日初選中獲勝的前兩名無論黨派為何，均可晉級11月決選。

謝安達是前總統川普（Donald Trump）兩次彈劾案主要代言人。李是前國會非裔黨團（Balck Caucus）主席，波特在國會山莊聽證會上對科技公司執行長尖銳質疑，引發社群媒體關注。民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）去年9月去世後，三人均參與選舉，希望填補其留下的空缺。波特離開她在南加州的搖擺選區，民主黨試圖重新奪回眾議院控制權。

總統選舉通常會提高加州民主黨投票率，但今年並非如此，現任總統拜登（Joe Biden）和川普預計將進行第二次對決，許多選民對兩人都持負面看法。

政治數據公司（Political Data Inc.）米切爾（Paul Mitchell）說，這是個選民興趣缺缺、投票率低的選舉。該公司是一家密切追蹤投票趨勢，並與民主黨人、獨立候選人和學者合作的研究公司。他指出，由於民主黨籍候選人選票分散，加維最終可能會獲得高票。「我不認為民主黨投票率最終會激增，但共和黨選民可能增加」。

謝安達近期告訴記者，坦言對投票率低感到擔憂。去年春天，這場競選看起來是謝安達、芭芭拉李與波特三人為主，然加維在10月初正式參選改變此趨勢。他曾是國家聯盟最有價值球員，效力過洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊，1987年從棒球界退休。退休後的他面臨私生活問題，削弱之前乾淨俐落的公眾形象。

自1988年以來，共和黨人還沒有在加州聯邦參議員競選中獲勝，加州登記的民主黨選民比共和黨選民多出兩倍。這次約有超過20多人的名字出現在六年任期的參議員選票上，許多人甚至在政治圈默默無名。

謝安達是前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、加州國會代表大部分成員和前民主黨籍參議員鮑克塞（Barbara Boxer）支持的候選人，他的籌款能力，使其能支撐源源不斷的電視和數位廣告。根據媒體追蹤公司Adlmpact數據，謝安達競選活動與最接近的競爭對手相比，廣告量幾乎是二比一的優勢。截至21日為止他花費2820萬元，波特1460萬元，李花費130萬元。

波特的競選團隊指責謝安達和支持者故意投放廣告來突出加維，讓他可於在11月大選上更容易成功。波特警告「億萬富翁、當權政客和企業特殊利益團體正試圖收買這場競選，看起來他們計畫恐奏效。」謝安達為自己的廣告辯護稱，加維在辯論和採訪中攻擊他，「我不會忽視他。」

李則提出每小時50元最低聯邦工資，她是911攻擊後唯一投票反對授權軍事力量的國會議員，但因缺乏經費，目前競選民調落後。民主黨民調專家圖爾欽（Ben Tulchin）稱李和波特是「標誌性自由派明星」，但謝安達的財政優勢似乎是決定性的，「三位才華橫溢的民主黨人，最終只有一位能獲勝。」

民主黨 加州 投票

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