加州法官怎麼產生 任命或民選

圖為舊金山的加州高等法院大樓。(美聯社)

當投票 給州議員或州長等官員時，可以根據他們的投票記錄、政策立場和競選網站對他們評估。 但查找有關當地法官的資訊可能會比較棘手。

加州 選擇法官的方法取決於法院等級。州最高法院和上訴法院，由州長任命法官，有時根據州律師委員會（bar association）的推薦。 他們必須在下次大選中獲得投票確認，並在第一屆任期後競選連任。

但對於選民最有可能與法官互動的庭審法院來說，選民直接決定誰擔任他們所在縣的法官。 這些法官的任期為六年，負責對從交通違規到離婚等問題的刑事和民事案件做出裁決。

有一些特殊情況適用於投票選舉加州法院法官：這些選舉只在偶數年舉行。如果候選人在初選中獲得超過 50% 的選票，則該候選人將被宣布為獲勝者，並且 11 月不會進行決選。如果現任法官沒有受到反對，他們的名字將不會出現在選票上。如果出現空缺，州長會進行任命。這就是大多數庭審法院法官上任的方式。

儘管司法競選是無黨派的，但選舉法官並不能完全消除政治影響。 退休法官兼作家科德爾 (LaDoris Cordell) 告訴 KQED電視台，候選人可以獲得競選捐款，包括他們在法庭上打交道的律師的捐款。

專注於公平選舉和代表權的斯坦（Jonnathan Stein）指出：「我法官應該超越政治的紛爭，在決策時完全不帶偏見。無論是否屬實，強迫法官籌集特殊利益資金、做出競選承諾等等，肯定無助於公眾對司法部門的看法。」

他說，即使是非常積極參與的選民也很難找到有關這些競選的資訊。

CalMatters網站提出一些選民如何選擇法官的建議：

所在縣的律師協會，根據候選人過去的案例、紀律問題對候選人進行評估，並面試 75 位專業推薦人。 他們在無黨派的基礎上對候選人進行評級，分為特別合格、合格、合格或不合格。

所在縣的新聞來源：例如，在南加州，LAist 為洛杉磯 縣和橙縣的法官提供選民指南。 您也可以查看洛杉磯時報編輯部的背書。 在灣區，舊金山紀事報將高等法院法官納入其選民指南和編輯委員會的認可中。

女性選民聯盟是一個專注於選民參與的無黨派團體，負責運作 Vote411.org。 全州範圍內的志工都在努力讓候選人填寫問卷。 聯盟的地方分會也主辦論壇，有時與當地律師協會合作。

倡導團體或政治團體：這些團體也可能會發布指南或郵件。

候選人網站（如果有的話）。 但為了獲得更全面的了解，需要審查其他來源的資訊。 網站可能會包含他們收集的背書，這有助於表明他們的價值觀或優先事項。

Ballotpedia：在該網頁上，可以透過搜尋他們的名字來了解他們過去是否曾競選過公職。 如果他們填寫了 Ballotpedia 的候選人調查問卷，可能會獲得更多資訊。

縣選舉辦公室網站：如果想了解候選人籌集了多少錢以及從誰那裡收錢，可以查看縣選舉辦公室網站。