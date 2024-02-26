今冬積雪不多 未能重演去年大雨

與去年相比，加州今冬積雪量沒那麼多。（美聯社）

美聯社報導，加州 從去年12月至今飽受頻繁的風暴襲擊，許多地方出現洪水 ，再次避免過去十多年困擾該州的乾旱，然加州未能重演去年的大雨，事實上，今冬加州山上積雪也沒那麼多。

12月傾盆大雨，沿海范杜拉（Ventura）和聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣街道洪水湧現。1月下旬，風暴襲擊聖地牙哥，本月早些時候，大氣河流（atmospheric river）引發的風暴不斷，北加 州也飽受風災，洛杉磯爆發數百起泥石流。總統日（Presidents Day）週末又再一次出現風暴。

儘管南加州降雨量已達歷史水平，但今年加州是否會被稱為「非常潮濕」年還有待觀察。洛杉磯市中心2月降雨量接近17.8吋（45.2公分），根據國家氣象局，這是自1877年有紀錄以來，市中心第四潮濕的2月分。戴維斯加大（UC Davis）水域科學博士倫德（Jay R. Lund）表示，北加州雨量甫接近歷史平均，距離雨季還有大約一個半月，很難變得「非常潮濕」。

積雪方面，至關重要的內華達山脈（Sierra Nevada）積雪，通常融化時能提供加州約30%水量。根據加州水資源數據，21日積雪中的含水量，是迄今為止正常值的86%，是4月1日（通常是加州積雪水平峰值）平均值的69%，與一年前平均含水量200%相比相差甚遠，當時因大氣河流反覆出現，戲劇性結束加州有史以來最乾旱的三年。

儘管目前積雪量有些滯後，但由於去年歷史性積雪逕流，加州主要水庫蓄水量仍遠高於平均。加州水資源局（Department of Water Resources）21日宣布，該局計畫替2700萬人提供服務的公共供水系統機構，將獲得所需供水量的15%，高於去年12月最初分配的10％，但此分配可能於3月份再次修改。

加州水務計畫最大的水庫，奧羅維爾湖（Lake Oroville），迄今水量為平均水量的134%，但該部門指出，過去兩個月，水務計畫源頭的北加州降雨量低於平均。聯邦當局表示，由聯邦政府運作，主要替農業區供水的中央山谷計畫（Central Valley project）承包商也將獲得所需供水量的15%，但也可能因更多風暴來臨有所變化。