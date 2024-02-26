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水庫滿位雖好 地下儲水量更可觀

編譯林思牧╱綜合報導
地下水雖然看不見，儲水量卻更可觀。這種儲水不太有蒸發的問題。（電視新聞截圖）
地下水雖然看不見，儲水量卻更可觀。這種儲水不太有蒸發的問題。（電視新聞截圖）

缺水的加州每當有大風暴來襲，就讓水利人員心情興奮。當居民看到水庫的積水豐盈，高山的積雪豐厚，心裡就比較安慰。但水利專家正在像鴨子划水一樣的默默努力，要把風雪儲存到地底下去。

水文地質學家(hydrogeologist)歌德溫(Tim Godwin)指出，電視新聞經常報導各水庫的儲水量和謝拉山脈的積雪量。這些「地上水」固然很重要，但水庫與山脈畢竟有限，風雪來時心情興奮，一到雨季結束，半年多的時間裡儲水只會越來越少。有許多水雪被蒸發、昇華、流失，真正用上的更少。

但「地下水」(groundwater)雖然看不見，儲水量卻更可觀，這種儲水不太有蒸發的問題。他加州的地上水如果是一只普通水桶的水量，可儲地下水就像你家後院四個巨大垃圾桶的水量。目前加州水庫與高山積雪的總水量，在4000-5000萬畝呎(acre-feet)之間，一畝呎是一畝的平地積上一呎深的水。

但是如何把大量的水儲到地底下去呢？專家過去20年實驗的結果，發現有兩種方法是可行的。第一是用「可反向抽水機」(reversible water pump)。羅斯維爾市(Roseville)是這方面的先驅，當居民與農家需要水的時候，巨大的抽水機把水從地底下抽到地面。當大雨來襲的時候，抽水機把大量的水送到地底下去。

過去一年降雨豐沛，羅斯維爾市已把2000畝呎的水打到地底下去，那是6000戶居民的一年用水量。抽水機是把水打到幾百呎深的地底，水存在砂石的縫隙之間。過去幾十年大量抽水，加州的水層(aquifers)已相當枯竭，這種方式可彌補水層的水分。

另一個方式是興建「地下水盆地」(groundwater basins)，雨水來的時候，把風暴流溢水(storm runoff)導引到盆地，廣大面積的盆地讓水分逐漸滲透到地底水層。戴維斯加大的水文地質學教授佛格(Dr. Graham Fogg)指出，我們站在中央谷往四面看去，每塊地看起來都一樣，但地下的土質其實有很大的差異，要讓水容易滲透，必須是砂石類的疏鬆質地。

科學家把高科技電磁鐵裝置(high-tech electromagnetic device)掛在直升機底下，當作巨大的X光機，看到地底一千呎深，探查出哪些地方土質最疏鬆，就在那裡建地下水盆地。這個構思看似簡單，執行起來卻有難度，因為可能要與數百個水利機構和數千個地主達成協議。

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