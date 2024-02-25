諾羅病毒患者激增 CDC防疫教學

加州各地諾羅病毒病例急劇增加，包括2月6日停靠在舊金山的維多利亞女王號郵輪上的150多名乘客。（電視新聞截圖）

雖然近來加州 新冠、流感 與呼吸道融合病毒（RSV）三大疫情 逐漸緩解，但部分居民正在對抗另一種麻煩的病毒 —諾羅病毒（Norovirus）。

根據美國疾病防制中心（CDC）的數據，這種高傳染性胃腸病毒正在美國各地迅速傳播，美西地區的確診率約12.8%，是自去年6月以來的新高，僅次於東北部的13.9%，中西部為10%，南部為9.5%。

加州衛生廳表示，諾羅病毒是造成人們嘔吐、腹瀉、腸胃不適的主要原因，通常被稱為「胃流感」（stomach flu）或食物中毒。在2月初停靠舊金山的豪華郵輪「維多利亞女王號」（Queen Victoria）有150多名乘客出現類似諾羅病毒的胃腸道疾病症狀後，加州的諾羅病毒病例就開始激增。

雖然諾羅病毒爆發的原因不明，但美國疾病防制中心指出，諾羅病毒疫情通常發生在醫院、學校、營地、郵輪等封閉和擁擠的空間，感染途徑是接觸到感染者、食用受病毒汙染的食物和飲料，或者是摸到帶有病毒的物體表面，然後將手放入口中。

美國疾病防制中心稱，美國諾羅病毒爆發的高峰期為11月到4月，造成每年約900人死亡（大部分是年過65歲的民眾），10萬9000人住院，46萬6000人前往急診室求醫（大部分是幼兒），227萬人掛門診。在出現新病毒株的年份，病例會激增50%。廢水檢測結果顯示，灣區諾羅病毒含量正在上升。

專家表示，諾羅病毒沒有具體的治療方式，若感染了諾羅病毒，應多休息和喝水。

美國疾病防制中心建議民眾，要經常洗手和消毒與他人共用的物體表面，尤其是在進食前，因為如果不慎將諾羅病毒感染者的糞便或嘔吐微粒吃進嘴裡，就可能生病。

美國疾病防制中心表示，要扼阻諾羅病毒的傳播，請遵守以下幾個簡單的步驟：

一、徹底洗手：必須使用肥皂和水，乾洗手並不能有效殺死諾羅病毒；

二、洗淨蔬果和貝類：蔬菜和水果必須洗滌乾淨，貝類一定要徹底煮熟；

三、若感染病毒請留在家中：在症狀開始好轉後，至少保持獨處兩天，避免團體活動；

四、生病時不要煮食：若感染病毒，請勿為他人準備食物或照顧他人；

五、使用漂白水清潔物品：使用漂白水消毒可能帶有病毒的物體表面，可有效消除病毒。