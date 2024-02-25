北加高山雪崩 形成60呎雪牆

沙斯塔山在周一發生的巨型雪崩形成了60英尺高的雪牆。 （美聯社）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，據沙斯塔山雪崩中心（Mount Shasta Avalanche Center）稱，沙斯塔山在總統日（Presidents Day）周末發生的雪崩所移動的積雪量大到「令人難以置信 」，形成了60英尺高的雪牆。

據雪崩中心的預報員估計，雪崩發生在周一（19日）下午2點左右，當時暴風雪 已經連續下了四天，沙斯塔山的降雪量高達2.5英尺。據雪崩中心主任梅耶（Nick Meyer）稱，一名越野滑雪者兩天後發現了滑坡造成的後果，並報告了這一情況。

據雪崩中心估計，滑坡從Avalanche Gulch山上約1萬2000英尺開始，滑行了3英里多；結束時，300 英尺寬的雪崩垂直下落了近5000英尺，留下的雪牆高達60英尺，有些碎石堆甚至更高。

梅耶說，Avalanche Gulch溝顧名思義是雪崩的常見地點，但他說，這種規模的雪崩每五到十年才會發生一次。

「這次雪崩的規模絕對超過正常水平。大多數時候，我們看到的雪崩規模較小，」梅耶說，「這不是最大的，但絕對是很大的。大自然的原始力量真是令人感嘆。」

據雪崩中心稱，這次雪崩與2019年情人節在Avalanche Gulch山的Casaval Ridge山脊附近發生的雪崩 「幾乎相同」，大樹被掩埋並折斷。

儘管規模很大，但總統日雪崩並未威脅到人員或建築物。梅耶說，一些樹木被捲入滑坡邊緣，但該地區大部分已被之前的雪崩清理乾淨。