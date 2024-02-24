美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜

加州第一浪漫的Cesarina。（取自Yelp網站）

餐廳評價網站Yelp近期公布「2024年最浪漫餐廳名單」，19家位於加州 ，其中三家在北加、兩家在中加，南加 則有14家，想與另一半溫馨用餐的人不妨參考。

北加分別是「Milestone」、「L'Ardoise Bistro」、「Trattoria 360」。

El Dorado Hills的Milestone。（取自Yelp網站）

沙加緬度東北方El Dorado Hills的Milestone排名第34。熱門料理為烤扇貝、法式洋蔥通心粉、烤肋排佐蘋果炒、冬南瓜與奶油豆（即皇帝豆）。最好的評價是，食物佳、服務佳、氣氛佳，非常適合浪漫時刻。

舊金山的L'Ardoise Bistro。（取自Yelp網站）

舊金山的L'Ardoise Bistro排名第43，烤羊排與甜點都很受歡迎。評價有，「男友帶我來祕密約會後就喜歡上它了」，還有「我實在不想寫Yelp評論，因為不想愛店擠滿了人」。

聖克拉拉縣Campbell的Trattoria 360排名第84，最有名的就是披薩，有趣的評論包括「第一次來的時候以為是間破房子，滿心覺得這裡能吃到好東西嗎？所以以後每次來，我都會露出詭異的笑容」。

中加的「Barrel 33」位於范杜拉縣，「Loquita」位於聖塔芭芭拉縣。

法式料理的Barrel 33。（取自Yelp網站）

法式料理的Barrel 33排名第8，煙燻鮭魚通心粉、BBQ雞肉披薩、奶油布雷都是熱門餐點，據稱用過的人都回味無窮。

西班牙菜的Loquita。（取自Yelp網站）

西班牙菜的Loquita排名第29，熱門菜色為西班牙風章魚、馬鈴薯佐辣味番茄醬（patatas bravas）、西班牙蒜油蝦（gambas al ajillo），還有雞肉、豬肉、海鮮的西班牙燉飯（paella）。除了菜好吃，爬滿九重葛、綴以燈飾的西班牙風庭院更是被評為「超浪漫」。

南加的部分，聖地牙哥 縣的義式餐廳Cesarina排名第4，也是加州的第一。除了菜色佳，服務親切，因此非常多人給予五星。

洛縣Venice的Barrique。（取自Yelp網站）

洛杉磯縣Venice的Barrique排名第8，外表與內裝都充滿懷舊風格，吃過的人都推薦一定要去二樓用餐，除了白天可以俯瞰周圍，夜間還點上蠟燭，是營造浪漫風的最佳選擇之一。

其他上榜的還有：

─橙縣Garden Grove的Nova Kitchen & Bar排名11

─河濱縣Temecula的Goat & Vine排名13

─河濱縣Murrieta 的Nonno's Ristorante排名18

─聖地牙哥Siamo Napoli排名第22

─聖伯納汀諾縣Chino的The Vintner's Tavern第25名

─橙縣Huntington Beach的Black Trumpet Bistro Tapas & Wine Bar第47。

另50名至80名間還有五家南加餐廳。值得一提的是，Yelp在列出候選名單時，以評論中提及「romantic」、「date night」、「valentine」最多的餐廳為主，但為了兼顧地域多元，每個地區入選的不超過五個。因此，也許有些您心目中很浪漫的餐廳因此成為遺珠。