華人海外看牙指南 避坑5地雷

牙醫陳逸群提醒，矯正牙齒前務必徹底清除牙結石。（受訪人提供）

美國看牙費用昂貴，醫療保險 通常無法完全覆蓋牙齒治療的費用，一些華人 因此選擇在海外就醫。 然而，由於每個地方對牙醫的規範不同，治療後的效果可能不如預期。牙醫陳逸群（Chris Chen）根據自己多年的臨床經驗，列舉了五點常見的注意事項，以幫助華人在求診時避免「被坑」。

做烤瓷牙時打磨過度

烤瓷牙沒有獨立的牙根，其原理是將原本的牙齒磨小一圈後，將烤瓷牙套在原本的牙齒上。烤瓷牙對技術手法要求較高，若醫師經驗不足，可能會過度打磨，導致原生牙齒表面的牙釉質磨損嚴重，使牙齒變得敏感，在進食冷、熱、酸性食物時易感到酸痛。 此外，過多的打磨還可能導致牙齒結構受損，使牙齒的強度和穩定性下降，容易出現折斷或鬆動的情況。

在牙齒矯正的過程中，若沒有做好保護措施，牙齒表面會出現嚴重的磨損。（受訪 者提供）

配戴矯正器前未做好保護措施

在進行牙齒矯正時，需要佩戴矯正器，但這可能對牙齒表面造成磨損。因此，矯正時要特別注意對牙齒表面進行保護。如果沒有做好保護措施，牙齒表面被磨損後，會露出牙齒內層的牙本質。由於牙本質的顏色偏黃，牙齒看上會呈現顏色不勻。 若磨損過於嚴重，還可能導致牙齒敏感。

牙齒矯正前未徹底清除牙結石或患有牙周病

在進行牙齒矯正前，務必要徹底清除牙結石，否則可能在矯正完成的幾年後，出現牙齒鬆動脫落的情況。對於患有牙周病的病人來說，應先治療好牙周病，再進行牙齒矯正。

牙齒漂白不當引發牙齒敏感

牙齒漂白劑是一種氧化劑，通過分解牙齒上的色素達到美白效果。 然而，如果使用不當，漂白劑過度刺激牙齒，則可能導致牙齒或牙肉敏感，甚至刺激嘴唇黏膜導致嘴唇紅腫。 經驗豐富的牙醫能更好地根據患者的牙齒情況，制定合適的漂白方案。

植體造假

大品牌的植體（人工牙根）價格高昂，一些不良商家通過仿製品牟取暴利，而患者在完成植牙後，往往難以辨別真假。 不過，陳逸群指出，當植體周圍的牙肉開始變黑，很可能表明植體的材料存在問題，只有劣質金屬材料腐蝕才會導致牙肉感染變黑。在接受植牙手術之前，患者應注意鑒別植體的真偽，以確保植牙的效果和安全。