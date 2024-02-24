2月29日 男人拒女子求婚恐受罰

2024年是閏年，所以2月會有29日。(本報檔案照）

地球繞太陽的公轉周期約365.24天，但現代陽曆只有365天，因此每四年就需要設366天的閏年，才能維持曆法的準確。2024年為閏年，因此多出來的一天就是2月29日。

•閏年的規律

理論上，陽曆每四年就會有閏年，但是並非每隔四年就一定會有2月29日。如果當年不能被100與400整除，就只能當成365天的平年，以西元2000年來說，當年可以被100與400整除，因此就有2月29日，但1700年、1800年與1900年就沒有。

原因是閏年會導致每400年多出三天，因此逢百的平年維持365天，以抵銷多出來的天數。換言之，下一次世紀之交的閏年要等到2400年。

•多出來的一天為何會落在2月？

最簡單的說法是，2月只有28天，加在2月最不突兀。

至於2月為何會只有28天，故事要回到羅馬帝國時代。羅馬曆法原來的第一個月是Martius，也就是現在的3月March，但是當時的一年只有10個月，其餘60天統稱冬季。為了奥古斯都（Augustus），第六個月便由序數改稱August。

最後的曆法新增了1、2月，原來的10個月就往後遞延，August變成了8月，原本的7至10月成了9月至12月。這也就是拉丁文的七（septem）、八（octo）、九（novem）、十（decem）會成為現代的9月至12月字首的原因。

加上新曆法為了凸顯August的重要性，天數增至31天，2月這才被減為28天。

•2月29日的逸事

西方歷史上最有名的2月29日應該就是1504年的2月29日了，當天哥倫布（Christopher Columbus）的船隊在牙買加擱淺，但是恰逢月蝕，因此哥倫布以上天降災恐嚇當地人提供食物，最後才能完成第四次航程回到西班牙。

2月29日每四年才會出現一次，但是出生在這天的機率並不低，大約是1461分之一。

至於歐洲在2月29日有什麼特殊規矩？在愛爾蘭的傳說裡，修女St. Brigid of Kildare向 St. Patrick抱怨，為何女人只能等男人求婚，St. Patrick因此許諾，每四年的2月29日，女人可以主動求婚。

但是在這個特別的日子裡，拒絕的男人可是會遭到處罰的。丹麥與芬蘭最輕微，女生可以要12雙手套，或做裙子的布料。蘇格蘭則是政府會開罰。當然，佛州 電視台WFTV的報導說，現在這些都已經不常見了。