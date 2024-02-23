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疫情副作用？加州已婚家戶微升 非婚家戶明顯增加

編譯胡立宗／綜合報導
加州已婚加戶微幅增加，非婚家戶明顯增加。圖為檔案照。（美聯社）
加州已婚加戶微幅增加，非婚家戶明顯增加。圖為檔案照。（美聯社）

橙縣紀事報分析2022年與2019年的加州家戶總數發現，整體而言，已婚家庭為650萬戶，三年增加2萬6000戶、增幅0.4%，非婚家戶明顯增加，但這是否代表加州人不再相信戀愛的結果就一定是婚姻，也不一定。

12個大縣中，河濱、聖伯納汀諾、沙加緬度、佛萊斯諾與克恩這五縣的已婚家戶達到130萬戶，較2019年增加了5萬3000個、增幅4.2%。如果不是這五個縣，加州已婚家戶總數就會變成負成長。不過這五縣的非婚家庭也增加了4萬8000戶、增幅3.8%。

對比七個都會大縣，即洛杉磯、橙縣、聖地牙哥、聖他克拉拉、康曲柯士達、舊金山、阿拉米達等縣，2022年已婚家庭為360萬戶，比2019年減少2萬7000個、減幅0.7%，非婚家戶則增加23萬個、增幅6%。

乍看好像是都會生活不利婚姻，因為萬物皆貴。就以房價來說，內陸房屋的平均價格在48萬元，全州均價則要82萬元。但事實上，已婚家庭更需要都會區的便利性，以及工作的穩定度，這也是都會區已婚家戶只是稍減的最大原因。

因為除開12個大縣，其他46縣共有160萬個已婚家戶，與2019年幾無差別，非婚家戶倒也增加了6%，也就是8萬8000戶，顯示物價並非成婚的最大原因。

最有可能的答案是，許多原本同住的父母子女，或是合租的朋友，在新冠疫情之下，決定單飛、尋求更大的獨立空間，如此推論的原因在，加州總人口其實在減少，但家戶數卻在增加。

12個大縣的個別數據。製表╱編譯胡立宗
12個大縣的個別數據。製表╱編譯胡立宗

加州 橙縣 疫情

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