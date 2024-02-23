加州議員提案：房東需接受寵物 禁止額外收費

加州的一項新法案將要求房東接受寵物，且不能收取寵物押金。（Pexels網頁）

加州 一項新法案將要求房東 接受寵物，該法案的編號為 AB 2216，由舊金山 民主黨議員楊馳馬（Matt Haney） 提出，被認為是美國首項此類立法。

據 KQED 報道，該法案旨在「禁止業主在房客申請時詢問寵物情況，禁止寵物主人每月收取額外費用（也稱為「寵物租金」），並限制寵物押金。」

該法案還將解決作者在租賃領域看到的一個問題，也就是養寵物的租戶過多，而願意接受寵物的房東卻短缺。Haney表示，他的工作人員在分析了 Zillow的公寓清單後發現，許多出租單位不允許租戶養各種大小的狗和貓。從具體數據來說，在洛杉磯、舊金山和沙加緬度（Sacramento），分別只有 26%、20% 和 18% 的公寓房源願意接受這類寵物。

其他調查發現，全國有三分之二的家庭養有寵物，而72%的租屋者表示很難找到適合寵物的住房。楊馳馬認為，「法律不應允許建立兩級制度，懲罰養寵物的人，或區別對待他們，或僅僅因為這一事實而給他們帶來更大的負擔。」

雖然美國人道協會（The Humane Society of the U.S.）等一些人支持該法案，但一些業主協會卻明確反對該法案。柏克萊（Berkeley）業主協會執行董事 Krista Gulbransen說，風險是她反對的驅動因素。她表示：「寵物有可能損壞財產，限制房東承擔額外風險的自由裁量權，同時剝奪他們的寵物押金保障，將使他們處於一個可怕的境地。」

對於「有合理的理由將寵物排除在其房產之外」的房東，擬議法案將有例外情況。預計擬議的立法將在未來幾周和幾個月內得到更多充實。