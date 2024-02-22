Waymo自駕車擴展服務審核 延至6月

加州公用事業委員會表示，Waymo自駕車服務擴展到灣區其他地區和洛杉磯的問題，將延至6月再決定。（美聯社）

加州 公用事業委員會下令，將暫停審核Waymo擴展自駕計程車服務的申請，至少延後到6月才會決定是否允許他們將服務擴展到灣區 中半島和洛杉磯地區。

加州公用事業委員會的消費者保護和執法部門（Consumer Protection and Enforcement Division）20日宣布，將擱置Waymo擴大營業區域的要求120日，代表最快要等到6月19日之後才會就這個問題進行投票。

公用事業委員會發言人表示，他們擱置Waymo的申請，是為了「繼續進行人事審查工作」，但沒有詳細說明原委。

如果Waymo的申請最終獲得公用事業委員會批准，他們的自駕計程車服務將從舊金山擴張到灣區中半島聖馬刁縣和南灣聖他克拉拉縣等22個城市。

和在舊金山一樣，Waymo的擴張計畫也遭到灣區中半島和洛杉磯縣官員的抵制。當地官員表示，他們擔心自駕車 會對道路交通造成影響，因此希望對這項科技擁有更多控制權。上周，聖馬刁縣議員公開支持一項州級法案，贊成給予地方官員更大的權力，來控制在其轄區內提供自駕計程車服務的業者。

聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）說：「自駕車未來將成為人們生活重要的一部分，我並不排斥它。我只是呼籲給予地方政府控制權，因為最了解當地道路的人，是在當地生活和工作的人。」

聖馬刁縣官員表示，當Waymo向公用事業委員會提出擴大服務地區的要求時，他們感覺措手不及。然而，Waymo反駁，在向公用事業委員會提出這項申請之前，他們已經與中半島12個城市的官員、3個縣的議員和緊急應變部門人員見面商討過此事。

Waymo說，他們反對當地官員延後進行計畫和提供更多看法的呼籲。Waymo對公用事業委員會表示，地方官員的抗議「是要求重新審核委員會既定決定的不合理嘗試」，委員會的決定不應該受其影響。