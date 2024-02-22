我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

Waymo自駕車擴展服務審核 延至6月

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州公用事業委員會表示，Waymo自駕車服務擴展到灣區其他地區和洛杉磯的問題，將延至6月再決定。（美聯社）
加州公用事業委員會表示，Waymo自駕車服務擴展到灣區其他地區和洛杉磯的問題，將延至6月再決定。（美聯社）

加州公用事業委員會下令，將暫停審核Waymo擴展自駕計程車服務的申請，至少延後到6月才會決定是否允許他們將服務擴展到灣區中半島和洛杉磯地區。

加州公用事業委員會的消費者保護和執法部門（Consumer Protection and Enforcement Division）20日宣布，將擱置Waymo擴大營業區域的要求120日，代表最快要等到6月19日之後才會就這個問題進行投票。

公用事業委員會發言人表示，他們擱置Waymo的申請，是為了「繼續進行人事審查工作」，但沒有詳細說明原委。

如果Waymo的申請最終獲得公用事業委員會批准，他們的自駕計程車服務將從舊金山擴張到灣區中半島聖馬刁縣和南灣聖他克拉拉縣等22個城市。

和在舊金山一樣，Waymo的擴張計畫也遭到灣區中半島和洛杉磯縣官員的抵制。當地官員表示，他們擔心自駕車會對道路交通造成影響，因此希望對這項科技擁有更多控制權。上周，聖馬刁縣議員公開支持一項州級法案，贊成給予地方官員更大的權力，來控制在其轄區內提供自駕計程車服務的業者。

聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）說：「自駕車未來將成為人們生活重要的一部分，我並不排斥它。我只是呼籲給予地方政府控制權，因為最了解當地道路的人，是在當地生活和工作的人。」

聖馬刁縣官員表示，當Waymo向公用事業委員會提出擴大服務地區的要求時，他們感覺措手不及。然而，Waymo反駁，在向公用事業委員會提出這項申請之前，他們已經與中半島12個城市的官員、3個縣的議員和緊急應變部門人員見面商討過此事。

Waymo說，他們反對當地官員延後進行計畫和提供更多看法的呼籲。Waymo對公用事業委員會表示，地方官員的抗議「是要求重新審核委員會既定決定的不合理嘗試」，委員會的決定不應該受其影響。

自駕車 灣區 加州

上一則

南加長堤亞裔高中生被撞死 肇事者僅判6個月

下一則

防彈不防雨？ Cybertruck雨後竟「生鏽」

延伸閱讀

洛杉磯媒體人韓漪過世 享耆壽95歲

洛杉磯媒體人韓漪過世 享耆壽95歲
加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤
灣區郵政員工半數是亞裔 首次人才交流會「我們會培訓你」

灣區郵政員工半數是亞裔 首次人才交流會「我們會培訓你」
縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路

縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路
聖馬刁縣反Waymo入境 山景城樂觀其成

聖馬刁縣反Waymo入境 山景城樂觀其成
2自駕車撞上同輛被拖吊皮卡 Waymo召回更新軟體

2自駕車撞上同輛被拖吊皮卡 Waymo召回更新軟體

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
華裔導演王湘聖，用電影寫家族情書，將兩位來自台灣阿嬤跳舞、扳手腕等生活點滴，搬上了大熒幕。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

2024-02-14 21:55

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高