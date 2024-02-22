衛星墜落點偏離 太空迷引頸空望

圖為1995年發射前在無塵室中的歐洲ERS-2衛星。（美聯社）

一顆5500磅重的人造衛星，原定在加州 時間21日(周三)上午9時5分穿過大氣層，引發太空 迷仰頭瞻望。但那個時刻來了又走了，連雷達都沒偵測到蹤跡，這麼大的一件物品怎麼會憑空消失？

原定的墜落地點應該是在加州西部的太平洋外海上，大小有如校車的這個人造衛星，應該會在天上畫出非常亮麗的弧線，加州的一些太空迷等著看這齣好戲上演。但歐洲太空總署ESA(European Space Agency)於9時45分在社群媒體上發文，表示偵測儀器已經找不到ERS-2衛星的蹤跡，或許它已經進入大氣層。ESA正在跟其他單位聯繫，以確定衛星是否已經終結了它的一生。

ESA在1995年發射這顆取名ERS-2的氣象衛星，蒐集關於地球氣候變化的資訊，包括測量北極冰帽(polar ice cap)的縮小、海平面的上升、陸地表面的移動，也追蹤天然災害的發生，包括洪水 與地震等。在值勤16年之後，ERS-2從2011年起被廢棄於太空中，它的運行早已失控。

如果真的在加州外海不遠的地方穿入大氣層，大部分的組件會開始分解，絕大多數的組成物質會在高熱燃燒中焚毀，但必然有一些物質會落到地面，這樣大小的衛星，造成的破片帶(debris track)有數百哩長、數十哩寬，如果延伸到陸地上，造成災害的機率雖低，但機率不是零。

到接近加州中午的時候，ESA宣布確認ERS-2在加州時間上午9時17分左右進入大氣層，位置是北太平洋介於阿拉斯加與夏威夷之間的海洋上空。在這空曠的大海上出現大火球，被人目擊的機率極低，好處是不可能造成災害，只是這個預測上的失誤，害得加州的太空迷脖子都仰酸了，什麼奇景也沒見到。