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創智贏家歐萊利 批加州毫無競爭力

編譯胡立宗╱綜合報導
歐萊利。（取自ABC網站）
歐萊利。（取自ABC網站）

「創智贏家」（Shark Tank）的「金融鯊魚」之一歐萊利（Kevin O'Leary）近日接受FOX Business訪問時表示，加州是美國各州裡管理最糟與最沒有競爭力的，只會把錢花在沒有效益的項目上，「難怪是我各州勝負名單中的輸家」。

加拿大籍的歐萊利還把矛頭對準舊金山，稱之為「徹頭徹尾的人間煉獄」（an absolute war zone），並稱執政者「怎麼能讓一個鼠窩維持十年之久？」

至於連當參議員候選人芭芭拉李（Barbara Lee ）提議基本時薪應該漲至50元才符合現實，歐萊利稱之為「沒有依據的論述」。他說，與其在基本工資上糾纏，加州政客不如把心思用在改善州務的管理營運，「為何不討論資源管理的優化，而是繼續為無效能的、沒有成果的項目投注資源？」

聯邦現行最低時薪為7.25元，但加州的基本時薪2024年1月1日漲到16元，速食業員工4月1日還將漲至20元，醫療業6月1日增至25元。

至於為何芭芭拉李認為基本時薪應該調至50元。她說，以灣區為例，United Way的報告指出，四口之家年收要12萬7000元才能勉強度日；另一份報告說，單身族年收要10萬4000元才能過上最低標的生活。以10萬4000元的年收入換算下來，就是時薪50元才能過上基本生活。

加州 灣區 舊金山

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