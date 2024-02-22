我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

Ｚ世代移居 加州4.4萬全美第二

編譯陳盈霖╱綜合報導
德州的Z世代成年人移民遙遙領先其他州。（美聯社）
德州的Z世代成年人移民遙遙領先其他州。（美聯社）

FOX 11電視台報導，後新冠時代，德州（孤星州）一點都不孤單，特別是Z世代人將眼光投向德州。住房平台Zillow近期利用美國人口普查局2022年美國社區調查（American Community Survey，ACS）數據分析發現，德州的Z世代移民遙遙領先其他州。

數據顯示，德州淨增加超過7萬6000位Z世代居民，其次是加州淨增加4萬4000位，佛州排名第三，淨增加4萬1000多位Z世代人口。此外，德州人口今年歷經全國最大的數字變化，共增加47萬3453人。Zillow首席人口科學家柏奇克（Edward Berchick）告訴Fox，德州許多地方成功建造大量新住房，更好的容納居民。

其他吸引Z世代遷入的州還包括華盛頓、科羅拉多和維吉尼亞等州。超過四分之三（77%）Z世代成年受訪者表示他們目前正在這些州租屋。Zillow進一步分析ACS數據，發現加州平均房租1856元、華盛頓州1592元，科羅拉多州1594元，維吉尼亞州1440元，而全美租金中位數為1300元。

柏奇克說，「數據表明年輕的勞工搬到生活成本更高的州，代表這些州提供更高薪的工作機會，或年輕人更願意適應這些地方的生活。」他說，他們願意與室友住在一起，職業生涯剛開始前，他們也願意住在較小的住屋或遠離市中心的地方。

密西根州是唯一一個Z世代遷入出現負成長的州，其他Z世代遷入率較低的州則有密西根、馬里蘭與愛達荷等州。

Z世代定義是1996年至2004年出生的人。Zillow在報告中表示，數據排除過去三個月內上過學或大學生，以避免大學可能出現的短期變動。

德州 維吉尼亞州 加州

上一則

洛時精選╱加州正褪色？半數共和黨人：不夠美國

下一則

女店主熱愛實體書：賠錢也要撐下去

延伸閱讀

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人
一分鐘看加州／印地安部族圖騰柱 有意思

一分鐘看加州／印地安部族圖騰柱 有意思
拜登募款達1.3億元 民主黨最吸金候選人

拜登募款達1.3億元 民主黨最吸金候選人
加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤
聯邦參議員 選民要投兩次票

聯邦參議員 選民要投兩次票
李天明起草法案 解決加州住房危機 為弱勢租房者發聲

李天明起草法案 解決加州住房危機 為弱勢租房者發聲

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
華裔導演王湘聖，用電影寫家族情書，將兩位來自台灣阿嬤跳舞、扳手腕等生活點滴，搬上了大熒幕。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

2024-02-14 21:55

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高