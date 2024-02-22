Ｚ世代移居 加州4.4萬全美第二

德州的Z世代成年人移民遙遙領先其他州。（美聯社）

FOX 11電視台報導，後新冠時代，德州 （孤星州）一點都不孤單，特別是Z世代人將眼光投向德州。住房平台Zillow近期利用美國人口普查局2022年美國社區調查（American Community Survey，ACS）數據分析發現，德州的Z世代移民遙遙領先其他州。

數據顯示，德州淨增加超過7萬6000位Z世代居民，其次是加州 淨增加4萬4000位，佛州排名第三，淨增加4萬1000多位Z世代人口。此外，德州人口今年歷經全國最大的數字變化，共增加47萬3453人。Zillow首席人口科學家柏奇克（Edward Berchick）告訴Fox，德州許多地方成功建造大量新住房，更好的容納居民。

其他吸引Z世代遷入的州還包括華盛頓、科羅拉多和維吉尼亞等州。超過四分之三（77%）Z世代成年受訪者表示他們目前正在這些州租屋。Zillow進一步分析ACS數據，發現加州平均房租1856元、華盛頓州1592元，科羅拉多州1594元，維吉尼亞州 1440元，而全美租金中位數為1300元。

柏奇克說，「數據表明年輕的勞工搬到生活成本更高的州，代表這些州提供更高薪的工作機會，或年輕人更願意適應這些地方的生活。」他說，他們願意與室友住在一起，職業生涯剛開始前，他們也願意住在較小的住屋或遠離市中心的地方。

密西根州是唯一一個Z世代遷入出現負成長的州，其他Z世代遷入率較低的州則有密西根、馬里蘭與愛達荷等州。

Z世代定義是1996年至2004年出生的人。Zillow在報告中表示，數據排除過去三個月內上過學或大學生，以避免大學可能出現的短期變動。

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