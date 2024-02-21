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加州全保投保人 2024年再創新高

編譯組／綜合報導
個人醫療保險「加州全保」2024 年的參保人數再創新高，比前一年增加了 30 多萬人。（電視新聞截圖）
個人醫療保險「加州全保」2024 年的參保人數再創新高，比前一年增加了 30 多萬人。（電視新聞截圖）

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，儘管保費在上漲，個人醫療保險加州全保」（Covered California）2024年的參保人數再創新高。近180萬人通過健康保險市場註冊了「加州全保」，比前一年增加了 30多萬人。

「加州全保」執行主任阿爾特曼（Jessica Altman）說：「看到這一點真是令人激動和振奮，因為這意味著更多的人得到了保障。」

阿爾特曼說，更多的聯邦補貼加上加州新的「減少費用分攤」（cost-sharing reduction）項目，二者聯袂幫助「加州全保」打破了記錄。「我們已經走過了十年，我認為愈來愈多的人開始熟悉這一理念：哦，如果我失去了其他來源的保險，加州全保就是我的選擇。」

雖然今年的保費費率上漲了近10%，但參保人數仍創下了歷史新高。儘管如此，這些補貼還是幫助許多人支付了費用。

基希（Rachel Gish ）是加州消費者權益組織Health Access California的工作人員。她說，大多數人不會注意到費率的上漲，一些收入較高的人群可能會看到小幅上漲。

「加州全保」繼續在擴展，但是還有很長的路要走。阿爾特曼說：「據估計，2023年有130萬加州人有資格通過Medi-Cal或「加州全保」的子公司獲得低價或免費保險，但他們仍然沒有保險。因此，雖然我們看到這些數字，並稱已經取得了一些進展，我們肯定還有更多工作要做。」

「加州全保」 的開放註冊現已結束，但如果失業或離婚等變故的話，仍可申請。

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