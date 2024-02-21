紀事報評比4候選人 各有表現

三位主要的參議員候選人波特(左起)、謝安達和芭芭拉李，都是現任代表加州的國會議員。(美聯社)

加州 有近4000萬人口，但代表他們的聯邦參議員 只有兩名。 與其他任何州相比，加州更需要能夠深刻理解全面不同需求的參議員。

舊金山紀事報(Chronicle)指出，在27名爭奪取代范士丹席次的候選人中，只有4名候選人有合理機會獲得足夠的選票，進入11月大選的前兩名。

前棒球明星、共和黨 領跑者加維（Steve Garvey就是其中之一，他拒絕了紀事報的採訪要求。 根據他的競選綱領和他在候選人辯論中的表現，他顯然不會發表太多重要言論。 加維是加州共和黨衰落的象徵。

這就留下了三位可行的候選人：民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)、芭芭拉李(Barbara Lee)和波特（Katie Porter）。

民調顯示，61歲的謝安達是競選中最受歡迎的人。他是一位令人印象深刻的演講者，紀事報相信他以清晰簡潔的想法贏得了兩場候選人辯論。

謝安達說，他關注的是加州的需求。 為了幫助解決該州的保險危機，他提出立法，制定聯邦災難性再保險計畫，本質上允許政府支持對氣候敏感地區的政策。

與此同時，77歲的芭芭拉李是這場比賽中最熱門的候選人。 她在眾議院任職超過25年，是911事件後唯一投票反對授權使用軍事力量的國會議員。

李也致力於跨界工作，包括去年與南卡羅來納州共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）一起提出了「強姦測試工具積壓進展法案」，該法案旨在改善全國10萬個未經測試的強姦工具包的結果。

她從生活經驗中學到的教訓反映在她的政策理念中，尤其是在住房和無家可歸問題上。 她支持加州的聯邦參議員帕迪亞的「全民住房法案」，將提供5000億元用於租金援助、住房券和經濟適用房。

然後是50歲的波特。儘管波特因使用她標誌性的白板在電視上對企業高管進行友好的拷問而聞名，但她在前兩場候選人辯論中的表現卻令人失望。

但紀事報表示，波特無疑是該報在背書過程中採訪過最令人印象深刻的候選人。 波特充滿了想法和活力，展示了深厚的政策知識，並用她的分析思維解決了加州最棘手的問題，包括水循環技術在支撐該州住宅供應同時維持農民用水需求的潛力。

紀事報指出，謝安達幾乎肯定會在11月進入前兩名。 該報希望波特能夠更好地向加州人展示他的想法和能量。 紀事報支持他參加初選和特別選舉，以填補11月至1月初的席位。