房屋保費飛漲擬修法 3╱26聽證會

加州保險廳長萊拉宣布對該州保險法規進行全面修改。其辦公室計畫在3月26日舉行聽證會，就研擬的監管改革徵求公眾意見。（美聯社）

信使報( The Mercury News)報導，去年秋季，受山火襲擊的加州 房主面臨房屋保費 飛漲，或遭保險 公司取消保單的困境，加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）宣布對該州保險法規進行全面修改，其辦公室計畫在3月26日舉行聽證會，就研擬的監管改革徵求公眾意見。

保險公司表示，在該州需要進行的三項關鍵改革中，增加保費批准所拖延的時間較長。在近期野火後，公司從損失中恢復過來時，不得不限制承保範圍。他們還呼籲加州政府允許用電腦化的模型設定費率，向消費者收取再保費用等。但消費者倡議者質疑保費漲率過高。

加州保險廳長辦公室表示，根據1988年選民批准的第103號提案所制定的加州保費費率上調規則「缺乏明確性、未能具體說明完整的費率申請所需的明確資料與訊息。」撰寫103號提案創始人、消費者監督組織（Consumer Watchdog）在本月一份報告替該提案辯護稱，這些規則替消費者節省55億元。

保險局初步擬議的改革計畫，將替保險公司提供更明確指示，說明完整的費率申請需提交哪些資料，以便保險官員得以評估所要求的費率是否適當，而非過高、不足或有不公平歧視等。

然保險公司對擬議的規則並不滿意。代表該行業的美國產業傷亡保險協會（American Property Casualty Insurance Association）發言人布魯爾（Jeffrey L. Brewer）表示，研擬的法規「未能替保險危機提供有意義的解決方案，不會簡化保費費率審批流程，而是在本已複雜的流程中增加更多官僚與繁文縟節，導致進一步延誤。」