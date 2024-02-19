房匙計畫撥款6新項目 建369套住房

加州州長紐森日前在屋崙宣布為六個新項目提供新的房匙計畫（Homekey）撥款。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森 日前在屋崙 宣布為六個新項目提供新的房匙計畫（Homekey ）撥款。這些項目將為面臨無家可歸風險或正在經歷無家可歸的加州人，額外建造369套住房，其中包括幾個重點關注年輕人向成年過渡的開發項目。

受益於這些新項目的社區包括屋崙、佛萊斯諾、聖地牙哥、宇巴市（Yuba City）和洛杉磯。

紐森說：「房匙計畫繼續為無家可歸的加州人更快提供所需的住房。透過利用酒店、汽車旅館和前辦公空間等現有設施，房產正在迅速轉變為住房，幫助解決無家可歸危機，同時為加州人打造溫馨的家。」

當天宣布的9990萬元補助由加州住房和社區發展廳 (HCD) 管理，將在屋崙、佛萊斯諾、聖地牙哥、宇巴市以及洛杉磯市和縣建造新的經濟適用房。 迄今為止，這項創新計畫已資助250個項目，其中包括1萬5319套住房，在項目生命周期內為超過16萬7164名加州人提供服務。

商業、消費者服務和住房局局長莫斯 (Tomiquia Moss) 表示：「透過州長房匙計畫創建的房屋，將改變幾代人的生活。透過迄今為止授予的項目，超過16萬7000名弱勢加州人將擺脫住房不安全的負擔，為他們提供堅實的基礎和關鍵服務，從而探索曾經看似遙不可及的機會。」

HCD 總監巴斯克斯(Gustavo Velasquez）表示：「房匙計畫的發展激發了地方和開發商的創造力，讓他們採用新的建築模式，更快地推出關鍵的經濟適用房。透過Homekey，我們現在能夠為進入成年的年輕人提供住房穩定的基礎，而無需許多人認為理所當然的家庭支持，正如今天的幾個項目所證明的那樣。」

州長16日在屋崙參觀的項目是一個前身為Quality Inn的項目，之前獲得了2040萬美元的撥款，將改建為共有104 個永久性單元的住房，為無家可歸或面臨無家可歸風險的個人以及無家可歸的青少年提供服務。 屋崙社區總共收到了1億3350萬元的房匙計畫資金。

房匙計畫起源於COVID-19大流行初期的Roomkey項目，旨在為非聚集環境中無家可歸的加州人提供庇護所。 雖然早期的房匙計畫項目專注於酒店和汽車旅館的改造，但第三輪房匙計畫的項目包括醫院改造、新建和創新的模組化建築模型。 該計畫的目標仍然是迅速擴大經濟適用房的供應，以幫助加州人避免無家可歸。