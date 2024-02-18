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一號提案若通過 地方預算恐遭排擠

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森力推的一號提案將交付公投。（美聯社）
加州州長紐森力推的一號提案將交付公投。（美聯社）

加州州長紐森支持的「一號提案」（Proposition 1）將在3月5日的初選中交付公投。通過後，除了州府將發行64億元的公債，還將對高所得者額外課稅、獲得20至30億元的歲收，以籌建退伍軍人與遊民的4350個居住單位，增加6800個的心理與成癮治療床位。

支持者包括執法與消防單位，州立醫院協會、國家心理疾病聯盟（National Alliance on Mental Illness）的加州分會，與不少都會區的市長。反對者則包括心理治療、身障團體、賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）與加州女性選民聯盟（League of Women Voters of California.）。

儘管雙方的意見都有道理，但是美聯社的最新報導卻指出實施上的困難。Proposition 1理論上將新增心理健康預算的分配權交給地方政府，但卻又限制各個項目的撥款比例，地方政府可以勻挪的範圍有限，還必須先經過州府同意。因此不少縣市就擔心，在這樣的架構下，現有計畫的預算可能遭到排擠，太過偏重既成遊民的協助，反倒不利防止民眾無家可歸的預防措施。

美聯社分析，Proposition 1的經費，76%將用於已有精神病症者的心理治療、住屋轉移、現地服務與危機處理；19%才是社區中心與校園輔導的預防與協助經費，創新方案的預算只剩5%。地方政府可以勻挪的經費限制在14%。

雖然住房問題可望獲得更多資金，但是縣市政府擔憂現地服務（outreach service）、團體輔導的經費可能減少。另外，部分縣市已經在做的遊民問題創新處理方案，也可能在Proposition 1過關後遭到刪減。

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