一號提案若通過 地方預算恐遭排擠

加州州長紐森力推的一號提案將交付公投。(美聯社)

加州 州長紐森支持的「一號提案」(Proposition 1)將在3月5日的初選中交付公投。通過後,除了州府將發行64億元的公債,還將對高所得者額外課稅、獲得20至30億元的歲收,以籌建退伍軍人與遊民 的4350個居住單位,增加6800個的心理與成癮治療床位。

支持者包括執法與消防單位,州立醫院協會、國家心理疾病聯盟(National Alliance on Mental Illness)的加州分會,與不少都會區的市長。反對者則包括心理治療、身障團體、賈維斯納稅人協會(Howard Jarvis Taxpayers Association)與加州女性選民聯盟(League of Women Voters of California.)。

儘管雙方的意見都有道理,但是美聯社的最新報導卻指出實施上的困難。Proposition 1理論上將新增心理健康預算 的分配權交給地方政府,但卻又限制各個項目的撥款比例,地方政府可以勻挪的範圍有限,還必須先經過州府同意。因此不少縣市就擔心,在這樣的架構下,現有計畫的預算可能遭到排擠,太過偏重既成遊民的協助,反倒不利防止民眾無家可歸的預防措施。

美聯社分析,Proposition 1的經費,76%將用於已有精神病症者的心理治療、住屋轉移、現地服務與危機處理;19%才是社區中心與校園輔導的預防與協助經費,創新方案的預算只剩5%。地方政府可以勻挪的經費限制在14%。

雖然住房問題可望獲得更多資金,但是縣市政府擔憂現地服務(outreach service)、團體輔導的經費可能減少。另外,部分縣市已經在做的遊民問題創新處理方案,也可能在Proposition 1過關後遭到刪減。