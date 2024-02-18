疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元

加州州長紐森的遊民避疫措施，可能導致地方政府多付3億元。（美聯社）

加州 在2020年3月啟動「Project Roomkey」，將遊民 安置到旅館以避免新冠疫情擴大。聯邦緊急危難管理署（FEMA）原本承諾全額補助，但卻在2023年10月改口，自2021年6月11日後的旅館費用，聯邦最多只分攤20天，其餘的將由加州縣市政府自行吸收，總金額可能高達3億元，加州仍在做最後努力，但FEMA已經表態各州的待遇沒有差別。

加州州長紐森 在啟動居家令的同時，也要求遊民進入避疫狀態，方法就是住進閒置旅館，聯邦承諾會全額補助。不過紐森在2021年6月11日取消居家令，並將安置計畫改為「Project Homekey」，或許導致聯邦認定Project Roomkey的補助不需延長，因此2023年10月發函，2021年6月11日後的遊民住宿最多只補助20天。

針對此事，州長緊急服務辦公室（Cal OES）直到2024年1月31日才去函聯邦FEMA，希望重新考慮補助事宜。但FEMA在2月13日的聲明只表示，已經收到加州來函，但言明對各州的補助沒有差別。不過，一來一往之間，加州地方政府可能得多付3億元住宿費，因為並非全部住在旅館的遊民都能靠Project Homekey找到長期住所。

在FEMA的聲明之前，Cal OES發言人Brian Ferguson也在13日稍早告訴美聯社，FEMA的不作為將削弱地方政府與聯邦政府之間的互信。但FEMA負責加州地區的官員Robert J. Fenton，也就是10月發函的人，卻是在2月初告訴非營利媒體CalMatters，政策早就定案，他只是照章行事。言下之意，不作為的其實是加州政府，不過當美聯社要求訪問Robert J. Fenton時，卻遭FEMA拒絕。