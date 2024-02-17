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全州保險恢復車險直售 漲幅30%

編譯林思牧／綜合報導
全州保險公司Allstate Insurance是加州最大的車輛保險業者之一。（取自公司官網）
全州保險公司Allstate Insurance是加州最大的車輛保險業者之一。（取自公司官網）

全州保險公司Allstate Insurance是加州最大的車輛保險業者之一，去年公司宣布不再讓加州消費者直接購買車險。加州保險局(California Department of Insurance)日前核准Allstate漲保費30%以後，消費者又可以上網或打電話直接跟Allstate買車險。

本月初Allstate又開始讓消費者上網或打電話直接買車險，但保費平均漲幅是30%。加州保險局發言人指出，有些人的保費可能只漲10%左右，但有些人可能被漲價55%之多。在私人客車(private passenger auto)的實體損害(physical damage)與責任(liability)的保險業者中，Allstate是加州規模第三大的。

Allstate去年停止直接賣保險給消費者時，同時也不再賣房屋、康斗(condominium)和商業建築保險給新客戶。如今車險已恢復，但建築物方面還是不賣給新客戶。在不直接賣車險的時段，顧客還是可以經過保險經紀人(insurance agent)購買。Allstate並沒有指出有多少百分比的客戶是直接客戶。

聖他路薩的賽德勒保險經紀公司(Sadler & Company Insurance Brokers)總裁澤曼斯基(Jay Zemansky)指出，過去每年保費上漲2-5%是正常的，但Allstate這次的漲幅太令人咋舌。不過時代已經改變，州農車險(State Farm Auto)從本月起平均漲價21%，GEICO從4月起平均漲價12.8%，形成了保險業的大勢。

根據Bankrate.com的數據，去年到今年加州車險的保費平均漲了18%。如今不論是新車或二手車，價格比疫情之前都漲了非常多，而且一旦出車禍，即使只是板金擦傷、照後鏡撞落、玻璃破損，修車廠動輒跟保險公司索取數千元的修理費，也難怪車險會變得這麼貴。

消費者權益組織「消費者看門狗」(Consumer Watchdog)指出，Allstate原本要求35%的漲幅，該組織卻告訴州保險局26.3%才是合理的，後來Allstate接受30%的漲幅，並承諾立即開放投保，競爭多就比較能壓抑漲價的趨勢。Allstate最近在紐約州與新澤西州也都漲了保費，漲幅分別是14.6%和20%。

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