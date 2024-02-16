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全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

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全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

編譯組╱綜合報導
美國最長壽人瑞居住在北加蒙多西諾縣，2月歡度116歲生日，圖為兩年前她慶祝114歲生日時的照片。（取自加州眾議員Jim Wood臉書）
美國最長壽人瑞居住在北加蒙多西諾縣，2月歡度116歲生日，圖為兩年前她慶祝114歲生日時的照片。（取自加州眾議員Jim Wood臉書）

伊迪絲‧崔卡蕾莉(Edith Ceccarelli)是美國最長壽的人，本月歡慶116歲生日，來自北加州蒙多西諾縣的城市威利茲(Willits)，「蒙多西諾縣歷史學會」(Historical Society of Mendocino County)迄今仍保存她的高中畢業紀念冊。

為了慶祝2月5日崔卡蕾莉的生日，學會特別製作一段影音錄像，展示威利茲高中1927年畢業紀念冊上的照片。

崔卡蕾莉1908年在威利茲出生，並在當地度過了大半生。她現仍住在威利茲一家安老院，儘管先前她一直獨立生活到107歲。

畢業紀念冊是打動人心的時間膠囊，也是饒具趣味的提醒。過去100年裡，畢業紀念冊內容格式幾乎沒有改變，都是體育及活動小組圖片，也充滿了高年級回憶與玩笑。

當然，1927年的畢業紀念冊與現今版本之間，也存在有趣對比：1927年學校教職員穿著漂亮套裝與褶邊衣領服裝，一篇內容提及崔卡蕾莉的文章，將「女子體育」(girls athletics)描述為「被注意但視為次要的事」。

舊金山新聞媒體「SFGTAE」報導，蒙多西諾縣歷史學會檔案管理員巴拉德(Alyssa Ballard)敘述她看到的當地畢業紀念冊(學會保存出版物可追溯至1904年)時表示，年代久遠的畢業紀念冊內，有更多詩歌與學生創意寫作。

崔卡蕾莉出現在畢業紀念冊內容的籃球隊、管弦樂團與高年級戲劇(他們演出「真相至上(Nothing But The Truth)」照片裡。一首詩歌也顯示她的音樂天賦：「伊迪絲是我們班的歌手，擁有你曾聽過最甜美的聲音。」

她一生鍾愛藝術，晚年參加老人中心舞會，甚至於104歲時、在當地報紙上尋找新舞伴、一起「跳一曲美麗的華爾滋或兩步舞。威利茲市長當時告訴「紐約時報」，威利茲市從她100歲生日開始，就將她視為「當地名人」，並為她的生日舉辦公開慶祝活動，包括遊行或午餐。

報導指出，崔卡蕾莉透露她的長壽秘訣：「在晚餐時喝一點紅酒，並且管好自己的事。」

也許她也應該強調她來自加州：世界是唯一已知比崔卡蕾莉更年長的人，名叫莫雷拉(Maria Branyas Morera)，她於1907年3月4日在舊金山出生，但目前住在西班牙。

加州 舊金山 老人中心

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