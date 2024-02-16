參議員提案餐飲店內用禁環保杯 「往往被當垃圾」

加州議會新提案，要求內用飲料不得使用一次杯。（取自KTLA報導）

日前提案全面禁止商店販售塑膠袋的加州參議員 布雷克史畢爾（Catherine Blakespear）再提新案，這次的目標對準了餐飲店的內用杯具。Senate Bill 1167如果實施，連鎖餐廳將不得提供環保杯給內用客人。

SB 1167要求在加州營業的連鎖餐廳，以無毒的、可重複使用的杯具提供飲料給內用客人，而不能使用環保杯，因為它們最後往往被當成垃圾。布雷克史畢爾表示，加州的塑膠垃圾問題越來越嚴重，唯一的解決辦法就是全面減用，提案正在於減少餐廳產生的垃圾。

SB 1167提案獲得「Heal the Bay」、「Surfrider Foundation」、「5 Gyres Institute」、「Californians Against Waste」等團體的背書。他們的聯合聲明強調，餐飲業每年的垃圾量達50萬噸，不少都是該回收沒回收的杯子。

聲明指出，就算環保杯號稱可回收、可分解，但是它們經常是連蓋子、攪拌棒、杯套一起丟進垃圾桶，更何況就連紙杯都含有聚乙烯，因此難以回收，對加州的環境造成極大問題，更何況分解成微粒後還可能對人有害。