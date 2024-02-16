遊客激增 「世界第八大奇蹟」伯尼瀑布4月起關閉修復

被老羅斯福總統譽為「世界第八大奇景」的北加瀑布Burney Falls今年因道路施工將暫停開放。 （美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，老羅斯福（Theodore Roosevelt）總統曾將北加州 一處風景如畫的瀑布稱為 「世界第八大奇蹟」，但這個瀑布將從4月開始全年對遊客關閉。

伯尼瀑布（Burney Falls）位於瑞定（Redding）以東約一小時車程的麥克阿瑟-伯尼瀑布紀念州立公園（McArthur-Burney Falls Memorial State Park）拉森峰（Lassen Peak）附近的火山高地，瀑布從泉水中傾瀉而下，高 129 呎。

雖然瀑布位於北部山區的一個偏遠地區，但交通十分便利，近年來在春夏季節，白天的遊客絡繹不絕。有些人涉足瀑布底部冰冷晶瑩的水潭，有些人在下游用飛蠅釣魚，但大多數人只是在霧氣繚繞的空氣中閒逛，拍自拍照。

據州公園康樂廳（state Department of Parks and Recreation）北區公共安全主管賴特（Aaron Wright）表示，在本世紀初，公園的年遊客量約在 18 萬5000人次左右。但在 2010 年代初，灣區 一家雜誌在一篇文章中對瀑布進行了重點報導後，遊客數量急劇上升，2017 年達到約 28 萬5000人。疫情 期間，遊客量再次激增，2020 年約有 35 萬人前往伯尼。

所有這些人流磨損了通往瀑布底部熱門水池區的瀑布環形步道（Falls Loop Trail），公園部門計畫在本季度對這條步道進行修復和重建。

賴特說：「它的使用率很高，受到的影響也很大，遠遠超出了它設計的可容量。」

因此，根據公園部門的說法，「由於從四月初開始到整個 2024 年夏季期間將重建主步道，所有通往瀑布和瀑布水池區域的通道都將關閉」。賴特說：「新的擋土牆、侵蝕修復和新的ADA護欄即將完工。」

公園全年開放，俯瞰瀑布的觀景區也將繼續開放。不過，與瀑布環形步道相交的伯尼溪（Burney Creek）步道和PSEA步道則因暴風雨造成的侵蝕而關閉。

值得注意的是，經過瀑布的太平洋山脊（Pacific Crest）步道將改道，以方便徒步旅行者和背包客。

據公園部門稱，今年夏天，加州交通廳（Caltrans）還計畫對公園入口附近的 89 號公路進行 「重大 」修復，「這將大大增加公園附近的交通擁堵、延誤和間歇性交通關閉」。

雖然瀑布整年以每天約一億加侖水量的節奏在飛濺，但公園的遊客主要集中在流量最大的春季和秋季。