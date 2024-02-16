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大氣河周末再襲加州 聖嬰現象消退 3月起降雨將減少

編譯林思牧／綜合報導
從去年11月到今年1月，聖嬰現象強烈，也引發不少地區多雨釀災的情勢，圖為淹水示意圖。（美聯社）
從去年11月到今年1月，聖嬰現象強烈，也引發不少地區多雨釀災的情勢，圖為淹水示意圖。（美聯社）

又有一條強盛的大氣河將在本周末流到加州，加州中南部雨勢可能會像2月上旬那波一樣豐沛。但氣象專家指出，本季強大的聖嬰現象(El Niño)已在消退中，到夏季初的時候應該會趨近於平均值，接下去應該會出現反聖嬰現象(La Niña)。

科學家持續偵測赤道附近太平洋中部與東部的水面溫度，如果水溫超過平均值0.5度C，就定義為聖嬰現象；如果超過1.5度C，就稱為強烈聖嬰現象。從去年11月到今年1月，測到的水溫超過平均值2.0度C，也就是3.6度F之多。從1950年開始追蹤這個現象以來，本季的聖嬰現象是有紀錄以來的「五大」之一。

國家氣象局氣候預測中心(Climate Prediction Center)剛發布的水溫圖預測，從4月到6月，有79%的機率水溫會降到平均值。該中心的氣象學家考林斯(Dan Collins)認為，這代表3月過後，加州會變成少雨的天氣。

該中心又預測，在秋季到達之前，有77%的機率反聖嬰現象會開始成形。這種幾個月內情勢就大翻轉，其實是歷史上的常態，1950年以來最強的八個聖嬰現象，有五個是馬上就開始翻轉成反聖嬰現象。當聖嬰現象成熟時，海潮把熱量釋放，深海中的冷水湧到表面。

不過到底水面溫度會降到什麼程度，跟貿易風(trade wind，又譯為季節風)何時興起、有多強烈相關。反聖嬰現象通常代表加州的雨水會少，但例外情況經常出現，譬如上一季(2022-23)是微弱的反聖嬰現象，但卻是加州下雨最多的冬季之一，大家一定都還記得電視上播出的洪澇畫面。

金門氣象服務(Golden Gate Weather Services)的努爾(Jan Null)也是聖荷西州大的客座教授，當他被問到今年下半秋冬時節，是不是雨量會少於平均時，他委婉地表示，反聖嬰現象有時乾、有時濕，而且現在離秋季正式開始還有七個多月，他認為此時就作預測必然不會準確。

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