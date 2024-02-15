信用卡公司 擬用代碼追蹤槍枝購買

加州新法將允許銀行追蹤可疑槍枝購買情況，向執法部門報告。（美聯社）

CBS電視台報導，包括美國運通（American Express）、VISA和萬事達卡（Mastercard）等信用卡 公司正積極採取行動，替槍枝和彈藥零售商 提供專屬代碼以追蹤購買情況，好符合加州 新法，該法將允許銀行追蹤可疑槍枝購買情況，並向執法部門報告。

支持槍枝管制活動人士一直希望，由國際組織於2022年批准的代碼準則可作為一種工具，幫助識別可疑槍枝購買行為，從而阻止包括大規模槍案在內的槍枝犯罪。支持者表示，槍枝商獨立代碼可允許銀行和金融單位向執法部門發出潛在可疑購買警報。

然至少有七個共和黨控制的州立法機構禁止上述準則，其他九個立法機構正考慮類似立法。深藍的加州則通過新法，要求主要銷售槍枝的零售商，在2025年5月前採用該準則。

零售商根據其銷售的商品類型分配不同代碼，這些代碼允許銀行和信用卡公司檢視購買情況。目前槍枝商店與其他類型的零售商代碼混在一起。

萬事達卡、Visa和美國運通最初同意替槍枝銷售商提供獨立代碼，但受第二憲法修正案（Second Amendment）倡議者反對後暫停相關作業，他們擔心追蹤槍枝購買行為，會觸犯合法槍枝擁有者權利。

儘管獨立槍枝和彈藥賣家的商家代碼，會出現「這筆交易是在槍枝商店進行」的相關數據，但信用卡公司表示，該代碼不會提供有關客戶的詳細資訊，或客戶購買的品項等。

根據CBS獲取的文件顯示，上個月萬事達卡、VISA和美國運通公司高管，分別寫信給國會民主黨人，向他們保證該代碼將在2025年5月前提供給加州槍枝零售商。

麻州民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）在聲明中說，「信用卡公司承諾遵守加州商業代碼法（merchant code）是一個開始，但若我們要做到這點，我們需在全國範圍內實施。」她補充道，「信用卡公司和銀行愈早開始替槍枝零售商提供代碼，追蹤可疑購買行為，我們愈能阻止大規模槍案發生。」

儘管不少州積極阻撓，但預防槍枝暴力倡議者仍持續推動相關法規實施。Guns Down America一份新報告呼籲聯邦立法以解決各州間衝突，並認為該法可防止槍枝販運與大規模槍案事件。

這份報告列舉八起他們認為本可避免的大規模槍擊案，包括科羅拉多州奧羅拉市（Aurora）電影院槍案，佛羅里達州奧蘭多（Orlando）Pulse夜總會槍案，犯案者都是在短時間內使用信用卡購買大量軍火。該組織執行主任莫內茲（Hudson Munoz）表示，信用卡公司試圖「在這個問題上保持中立」可能會導致「肆無忌憚的濫用支付系統」。他們呼籲各公司在每個尚未禁止槍枝的州提供槍枝商店代碼。