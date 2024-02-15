折價爭取買家 今年換車好時機

車市專家認為，美國人還是偏好皮卡與SUV。（美聯社）

ABC電視台引述多位車市專家的分析指出，2023年是車主壓抑的一年，但2024年或許就是換車的好時機了，因為電動車 市場競爭激烈，大廠很可能靠折價爭取買家，另外Ford、General Motors、Stellantis的庫存量偏高，車主有撿便宜的機會。

Cox Automotive的產業趨勢專家Mark Schirmer表示，2024年或許是疫情發生之後換車的最佳時點，因為供應鏈已經恢復正常，新車的賣價越來越動人，雖然貸款利率 仍高，但已經比2023年秋季好了很多，加上車廠的優惠，之前不敢換車的人，現在買車的壓力會少很多。

S&P Global Rating的總經理Nishit Madlani指出，車廠庫存壓力越來越大，車市正轉向買方，為了消化庫存，車廠應會釋出越來越多的優惠方案。至於哪些車廠最可能降價，Mark Schirmer點名Ford、General Motors與Stellantis。

Nishit Madlani則認為，美國人畢竟還是喜歡皮卡（小貨車）與運動功能車（SUV）。此外，混合燃料車與V8引擎的大車也很受歡迎。

車市分析公司Edmunds 的趨勢專家Jessica Caldwell則不認同，因為許多美國人還未脫離經濟壓力，不太可能買太貴的車，雖然利率可能壓低，但多數都要48期付清，超出負擔太多。

Nishit Madlani雖然對車市前景樂觀，但還是認為利率過高可能影響買車意願，一些年輕人已經開始欠繳車貸了。相對來說，電動車的優惠越來越多，根據Cox Automotive的估算，最高可以省下9%。但Jessica Caldwell認為，美國人還沒做好燃油車轉電動車的準備，車廠還需要加把勁才能吸引客戶。