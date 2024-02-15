麻疹加州再現 衛生廳專家示警
加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）表示，隨著新冠疫後愈來愈多民眾出國旅遊，一些未接種過麻疹疫苗的人將高傳染性麻疹病毒從其他國家帶回加州，使加州麻疹感染人數再次呈現上升趨勢。
美國於2000年宣布麻疹在國內絕跡，但在過去十年中，隨著全球麻疹疫苗接種率下降，美國爆發過多次大規模疫情，包括2014年迪士尼樂園的疫情。這場疫情導致125人染疫，主要原因都是因為沒有接種過疫苗。
加州最近一次麻疹病例大幅增加是在2019年，共有72人染疫。根據加州公布的數據，麻疹病例在新冠疫情期間有所減少。2021年和2022年沒有發現病例，2023年有4例。今年截至2月初，已通報了兩例，一例在聖地牙哥，一例在洛杉磯，已經是去年全年的一半，且都在南加。
潘靄13日在加州醫療協會（California Medical Association）每月舉行的公共衛生簡報會上說：「因為旅遊人數增多，我們看到加州麻疹病例再次成長。不幸的是，全球和美國部分地區的麻疹疫苗接種率都在下降。」
潘靄指出，最近一些病例可能是因為在新冠疫情期間沒有接種麻疹疫苗造成的。一般接種第一劑麻疹疫苗的時間是在12個月到15個月大，第二劑接種時間是在6歲時。
美國疾病防制中心（CDC）1月下旬時對各醫療院所發出警報，告知從去年12月1日到今年1月23日，美國已出現23例麻疹病例，其中包括七例由國際旅客「直接輸入」的病例，以及兩起各超過五例的本土疫情。美國疾病防制中心指出，大部分的麻疹病例都是未曾接種過疫苗的兒童和青少年。
潘靄說：「我希望醫護人員認真看待麻疹，提醒民眾感染麻疹的嚴重性。」
加州衛生廳表示，麻疹的症狀通常從發燒開始，接著是咳嗽、流鼻水、結膜炎或紅眼症以及出疹子，確診者在疹子出現的前四天到出疹子後的四天內，都具有傳染性。
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