我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

麻疹加州再現 衛生廳專家示警

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州衛生廳指出，麻疹病例再度在加州出現，提醒醫師和民眾注意。（美聯社）
加州衛生廳指出，麻疹病例再度在加州出現，提醒醫師和民眾注意。（美聯社）

加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）表示，隨著新冠疫後愈來愈多民眾出國旅遊，一些未接種過麻疹疫苗的人將高傳染性麻疹病毒從其他國家帶回加州，使加州麻疹感染人數再次呈現上升趨勢。

美國於2000年宣布麻疹在國內絕跡，但在過去十年中，隨著全球麻疹疫苗接種率下降，美國爆發過多次大規模疫情，包括2014年迪士尼樂園的疫情。這場疫情導致125人染疫，主要原因都是因為沒有接種過疫苗。

加州最近一次麻疹病例大幅增加是在2019年，共有72人染疫。根據加州公布的數據，麻疹病例在新冠疫情期間有所減少。2021年和2022年沒有發現病例，2023年有4例。今年截至2月初，已通報了兩例，一例在聖地牙哥，一例在洛杉磯，已經是去年全年的一半，且都在南加。

潘靄13日在加州醫療協會（California Medical Association）每月舉行的公共衛生簡報會上說：「因為旅遊人數增多，我們看到加州麻疹病例再次成長。不幸的是，全球和美國部分地區的麻疹疫苗接種率都在下降。」

潘靄指出，最近一些病例可能是因為在新冠疫情期間沒有接種麻疹疫苗造成的。一般接種第一劑麻疹疫苗的時間是在12個月到15個月大，第二劑接種時間是在6歲時。

美國疾病防制中心（CDC）1月下旬時對各醫療院所發出警報，告知從去年12月1日到今年1月23日，美國已出現23例麻疹病例，其中包括七例由國際旅客「直接輸入」的病例，以及兩起各超過五例的本土疫情。美國疾病防制中心指出，大部分的麻疹病例都是未曾接種過疫苗的兒童和青少年。

潘靄說：「我希望醫護人員認真看待麻疹，提醒民眾感染麻疹的嚴重性。」

加州衛生廳表示，麻疹的症狀通常從發燒開始，接著是咳嗽、流鼻水、結膜炎或紅眼症以及出疹子，確診者在疹子出現的前四天到出疹子後的四天內，都具有傳染性。

加州 疫苗 疫情

上一則

法廊快報╱加州酒後騎單車 一樣會被抓

下一則

洛時精選／洛縣百萬件種族歧視權狀 修改要花7年

延伸閱讀

北約秘書長：美國愈關切中國 盟邦愈須團結壯大

北約秘書長：美國愈關切中國 盟邦愈須團結壯大
3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長
加州推出「防攀爬」新圍牆 阻止從墨西哥越境

加州推出「防攀爬」新圍牆 阻止從墨西哥越境
K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬

K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬
洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機
Cruise無人計程車高層 聽證會首談金山10月事故

Cruise無人計程車高層 聽證會首談金山10月事故

熱門新聞

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
大雪覆蓋的車上，寫著「平安」兩個字。（受訪者提供）

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

2024-02-07 16:31
莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

2024-02-10 15:06

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？