麻疹加州再現 衛生廳專家示警

加州衛生廳指出，麻疹病例再度在加州出現，提醒醫師和民眾注意。（美聯社）

加州 衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）表示，隨著新冠疫後愈來愈多民眾出國旅遊，一些未接種過麻疹疫苗 的人將高傳染性麻疹病毒從其他國家帶回加州，使加州麻疹感染人數再次呈現上升趨勢。

美國於2000年宣布麻疹在國內絕跡，但在過去十年中，隨著全球麻疹疫苗接種率下降，美國爆發過多次大規模疫情 ，包括2014年迪士尼樂園的疫情。這場疫情導致125人染疫，主要原因都是因為沒有接種過疫苗。

加州最近一次麻疹病例大幅增加是在2019年，共有72人染疫。根據加州公布的數據，麻疹病例在新冠疫情期間有所減少。2021年和2022年沒有發現病例，2023年有4例。今年截至2月初，已通報了兩例，一例在聖地牙哥，一例在洛杉磯，已經是去年全年的一半，且都在南加。

潘靄13日在加州醫療協會（California Medical Association）每月舉行的公共衛生簡報會上說：「因為旅遊人數增多，我們看到加州麻疹病例再次成長。不幸的是，全球和美國部分地區的麻疹疫苗接種率都在下降。」

潘靄指出，最近一些病例可能是因為在新冠疫情期間沒有接種麻疹疫苗造成的。一般接種第一劑麻疹疫苗的時間是在12個月到15個月大，第二劑接種時間是在6歲時。

美國疾病防制中心（CDC）1月下旬時對各醫療院所發出警報，告知從去年12月1日到今年1月23日，美國已出現23例麻疹病例，其中包括七例由國際旅客「直接輸入」的病例，以及兩起各超過五例的本土疫情。美國疾病防制中心指出，大部分的麻疹病例都是未曾接種過疫苗的兒童和青少年。

潘靄說：「我希望醫護人員認真看待麻疹，提醒民眾感染麻疹的嚴重性。」

加州衛生廳表示，麻疹的症狀通常從發燒開始，接著是咳嗽、流鼻水、結膜炎或紅眼症以及出疹子，確診者在疹子出現的前四天到出疹子後的四天內，都具有傳染性。