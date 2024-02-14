民主黨3候選人 拒企業政治獻金

民主黨的三位候選人都承諾不接受企業政治行動委員會的政治捐款。左起波特、謝安達、芭芭拉李。(美聯社)

Nexstar網路的電視台13日(周二)晚間主辦一場加州參議員 候選人辯論會，民主黨 的三位候選人都承諾不接受企業政治行動委員會(corporate PAC)的政治捐款，由於政治獻金的管道很多，這項承諾究竟代表什麼呢？

Nexstar旗下的電視台包括舊金山的KRON、洛杉磯 的KTLA等。參與這場辯論的民主黨候選人都是現任國會眾議員，他們是謝安達(Adam Schiff)、芭芭拉李(Barbara Lee)和凱蒂波特(Katie Porter)，共和黨方面則是洛杉磯道奇隊前明星球員史蒂夫加維(Steve Garvey)。

3月5日初選中得票最多的兩人，晉級到11月的決選。最近三位民主黨的候選人都承諾不再接受企業政治行動委員會的獻金，但三人中有些差別。凱蒂波特在國會的年資最短，她在2018年11月當選，2019年初上任。她從一開始就矢言不接受企業政治行動委員會的獻金。

謝安達和芭芭拉李都有很長的國會年資，他們是在這次選舉中才表明不接受企業政治行動委員會的獻金，但過去接受過很多。近年來民主黨國會議員之間，流行拒斥企業政治行動委員會的獻金，他們的目標當然是拉攏選民，這種姿態代表他們願意挺身為小老百姓的利益與企業的利益對抗，如果他們當選，不會像拿了企業獻金的人那樣，在政治決策上受金主的擺佈。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)去年所做的民調，80%的美國人認為金主對國會議員有太大的影響，73%的受調者認為遊說人(lobbyists)和特殊利益團體(special interest groups)有太大的影響力，也難怪候選人會表明自己的清白立場。

在2022年的選舉季中，企業政治行動委員會捐給聯邦職位候選人1億5000萬元，因此不接受獻金確實會少收捐款。但企業還是有其他管道捐錢，譬如企業高管、貿易團體、專業人士團體的捐款就不屬於企業政治行動委員會的捐款，而且企業還有其他的方式可以幫助候選人。

舉例而言，有150萬名會員的全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)，一向都大力捐款給民主黨的候選人，這次的參議員選舉，該協會已至少捐了24萬元給這三位民主黨候選人。政壇專家指出，政治獻金很容易出現腐敗的後果，雖然杜絕一種來源效果不夠，但可以做為好的開始。