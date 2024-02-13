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超級盃戰賭城 兩隊州民卻不能下注

編譯陳盈霖／綜合報導
今年超級盃在賭城舉行，但參賽兩所屬的州民卻不能合法投注。（美聯社）
今年超級盃在賭城舉行，但參賽兩所屬的州民卻不能合法投注。（美聯社）

Spectrum News報導，11日在拉斯維加斯（Las Vegas）登場的超級盃（Super Bowl）比賽，象徵職業運動聯盟與博弈業者間的新聯盟。有球隊參加比賽的州，加州密蘇里州（Missouri）居民不能合法投注，然這兩州的州長與議員們，顯然對多年來運動球隊爭奪冠軍的政治傳統有著不同的解讀，賽前紛紛在X（推特前身）上互相「下注」，替自身球隊造勢。

當堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）隊和舊金山49人隊（San Francisco 49ers）在當天舉行的超級盃 （Super Bowl LVIII）比賽中對決時，密蘇里州州長帕森（Mike Parson）和加州州長紐森（Gavin Newsom）對自己球隊州感到自豪。

紐森辦公室賽前宣布，「密蘇里州州長帕森夫婦計畫在11日比賽前，與加州州長紐森及伴侶珍妮佛（Jennifer Newsom）會面交換禮物，並就誰的州擁有更好的球隊開開友好玩笑。」州長們交換簽名的超級碗紀念品，拍賣資助他們選擇的慈善機構。

堪薩斯市長盧卡斯（Quinton Lucas）在X帳號上稱，「我們有信心慶祝酋長隊另一場勝利。如果我們酋長隊沒有度過難關，我們將把世界著名的Gates Bar-B-Que燒烤送到舊金山。」文末他標註舊金山市長布里德（London Breed）帳號稱，「當酋長隊獲勝時，妳會送什麼？」

布里德回應盧卡斯寫到「BANG BANG NINER GANG，快到超級盃周日了，我們擁有最好的粉絲，祝福我們49人隊在拉斯維加斯好運。」她也於文中回應盧卡斯，「我對我們49人隊充滿信心，但我們替您準備一袋最好的螃蟹和金門大橋複製品。」

密蘇里州民主黨籍聯邦眾議員克利佛（Emanuel Cleaver）也在X帳號上標註加州民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）帳號：「我知道在酋長隊＠Chiefs贏得超級碗勝利後，羅康納會喜歡堪薩斯城的一些世界級燒烤，我期待來自舊金山的See's Candies糖果。」

前民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在賽前於X帳號上對堪州眾議員Cleaver寫到「舊金山49人隊忠實粉絲知道今年是屬於我們的一年，周日晚上，我們將自豪舉起獎盃！」「那麼，友好的打賭怎麼樣？如果你在49人隊獲勝時分享一些堪薩斯城燒烤，我會分享一些See's糖果和巧克力。」

舊金山 加州 密蘇里州

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