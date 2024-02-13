紐森加速推動全州綠能

州長紐森加速河濱縣清潔能源項目。（州長辦公室提供）

州長紐森 日前宣布，他採取行動加速河濱縣(Riverside County)的一個清潔能源項目。如果最終獲得批准，預計將為該地區數十萬戶家庭提供清潔電力，同時創造高薪就業 機會。

這項計畫對加州 經濟投資近3億元，是紐森推動加速的第一個清潔能源計畫。

州長對伊斯利可再生能源項目（Easley Renewable Energy Project）進行認證。這一項目利用一些法律工具來加快建設速度，這些工具在去年立法機關的支持下通過歷史性基礎設施計畫中得到擴展。 這項認證意味著法律流程簡化，否則可能會導致長時間的延誤。11月，紐森州長還精簡了Sites水庫項目，這是州長根據新法律認證的第一個項目。

伊斯利可再生能源計畫預計將為多達65萬戶家庭提供清潔電力。 將增加400兆瓦(MW)的太陽能發電，為多達40萬戶家庭供電，以及多達650兆瓦的電池存儲，對於支持加州電網為65萬戶家庭供電至關重要。

這項計畫將幫助加州實現世界領先的氣候和清潔能源目標，包括到2035年為該州提供90%的清潔電力，到2045年為該州提供100%的清潔電力。

隨著加州逐漸擺脫石化燃料，伊斯利項目的電池儲存對於最大限度地利用再生能源，同時在面對氣候變化極端天氣時維持安全可靠的電網至關重要。

2021年生效的SB 7法案允許州長根據「加州環境品質法案」(CEQA) 認證符合條件的清潔能源和綠色住房項目，以簡化司法流程。 這項減少繁文縟節的關鍵法律工具在去年的SB 149法案中得到了擴展。

法院必須在可行的情況下，在270天內就CEQA對認證項目提出的質疑做出裁決，從而在項目通過環境審查後節省數月甚至數年的訴訟延遲，同時仍允許聽取法律質疑。