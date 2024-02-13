染菌乳製品 零售商願退款

由莫德斯度市Rizo-López 食品公司經銷的奶酪和其他乳製品引發的李斯特菌疫情，已造成至少兩人死亡。（美聯社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，由於可能受到危險細菌李斯特菌（listeria）的汙染，包括Costco 和Trader Joe's 在內的幾家全國性大型零售商已對多種乳製品和其他產品實施召回。

聯邦食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration）稱，最近爆發的疫情 與莫德斯度市（Modesto） Rizo-López食品公司經銷的奶酪和其他乳製品有關，該疫情已造成至少兩人死亡。

該公司已主動召回約60種產品，與此同時，Trader Joe's和 Costco也分別對可能含有李斯特菌的產品實施了召回，李斯特菌是導致李斯特菌病（listeriosis）的細菌。

據聯邦疾病防治中心（CDC）報告，在這次全國範圍的疫情中，共有26例記錄在案的病例和23例住院病例；疫情已導致二人死亡，一人死於加州，一人死於德州（Texas）。

此次召回涉及一系列產品，包括奶酪、酸奶油（sour cream）和酸奶，銷售品牌包括 Tio Francisco、Don Francisco、Rizo Bros、Rio Grande、Food City、El Huache、La Ordena、San Carlos、Campesino、Santa Maria、Dos Ranchitos、Casa Cardenas 和 365 Whole Foods Market。

Costco被召回的具體產品還包括（但不限於）Chicken Street Taco Kit、Rojo's 6 Layer Dip、Don Pancho Cilantro Lime Crema、Don Pancho Crema Trio Pack 和Southwest Chicken Wrap配醬料。Trader Joe's 的召回清單包括 Chicken Enchiladas Verde、Cilantro Salad Dressing、Elote Chopped Salad Kit 和 Southwest Salad 等產品，這些產品含有 Rizo-López Foods 提供的乳製品成分。

這兩家零售商都建議購買了這些產品的顧客不要食用這些產品，應將其丟棄或退貨以到全額退款。

消費者可直接撥打1-833-296-2233聯繫Rizo-López食品公司，請查看FDA網站上的全部召回產品清單。