AT&T擬終止固網電話 9月公聽

電信巨頭AT&T向加州提出終止在當地提供固網電話服務的要求，恐有數百萬家庭受到影響。（電視新聞截圖）

電信巨頭AT&T 提出終止提供加州 大部分地區固網電話（landline）服務的計畫，引起居民強烈抗議。居民擔心，如果沒有傳統的電話線路可使用，若遇到緊急情況，尤其是發生自然災害或緊急醫療事故時，可能無法與外界聯繫。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，被指定為加州固網電話服務「最後供應商」（carrier of last resort）的AT&T，長期以來一直被要求依照加州法律提供基本固網電話服務給有需要的人。但現在，他們希望停止提供這項服務。

去年，AT&T向加州公用事業委員會（Public Utilities Commission，簡稱PUC）提出一項申請，要求免除他們向有需要者提供基本固網電話服務的義務。如果AT&T的要求獲得PUC批准，他們就不再有義務向自稱有需要的加州用戶提供這項服務。根據數據，如果PUC批准AT&T的要求，加州將有數百萬用戶受到影響。

AT&T在提交給PUC的請願書中表示，被迫提供「過時」的電話技術消耗了他們原可用來擴展最先進寬頻網路的資源。

AT&T發言人表示，在他們的加州用戶當中，目前只剩不到7%的家庭還在使用固網電話，他們計畫讓這些「少數還在使用傳統銅線電話服務的消費者」，改使用他們或其他電信業者的光纖和無線等新技術。

據了解，PUC將在這個春季舉行一系列公開會議，預計將在9月就AT&T的請求做出決定。

不過，PUC官員在AT&T的請願書中寫下：「法律要求，特定地區必須至少有一家電信公司負責提供此服務給有需要的居民。但也有其他可能性，例如，其他業者自願取代AT&T，成為一特定地區的『最後供應商』，或者我們拒絕AT&T的請求。」

面對此回應，AT&T稱，即使沒有其他業者願意提供這項服務，他們的請求也應獲得批准。