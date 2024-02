歷史拼圖／印地安保留區建賭場 資助部落

任賢齊於2月10、11兩日於Yaamava' Casino開唱的公告。(取自Yaamava' Casino網頁)

農曆新年期間,可能有些人會想到加州 的賭場試試手氣,很多人也可能好奇,加州的賭場到底跟拉斯維加斯的有什麼不一樣?

●加州的賭場只有印地安人能開

「賭場」分商業賭場(commercial)與部落賭場(tribal casino)兩種。全美只有內華達與路易斯安那兩州全面開放商業賭博,少部分州劃定博弈特區,加州則是全面禁止商業賭場,只能設立部落賭場。

有些人會問,為何我家附近的小賭場也能賭錢,那是因為它們是「牌房」(cardroom),只能提供Class II的撲克、牌九等賭博方式,Class III能玩吃角子老虎、莊家跟您對賭的賭場,確實只有印地安人能開。

因此,賭城 拉斯維加斯的賭場,很多是大集團成立的,加州的賭場則只能在保留區內、由印地安人開設,而且部落賭場的所得大部分要回饋鄉里,蓋學校或是改善公用設施,不像商業賭場就是為了賺錢而已。

另外,部落賭場的東主要先與加州政府訂合同(compact),協商出可以營運的地點與項目。以2004年的合同為例,「Rumsey Band of Wintun Indians」與「United Auburn Indian Community」兩個北加部落,以及「Pala Band of Mission Indians」、「Pauma Band of Luiseño Indians」、「Viejas Band of Kumeyaay Indians」三個南加 部落,才能開設吃角子老虎機台無上限的賭場,但交換條件是這五個部落必須每年繳款給加州基礎基金(General Fund)。

現今,加州共有76家印地安賭場,由73個部落經營。聯邦2022年的最新統計發現,加州部落賭場的總營收為110億元,此額相當於拉斯維加斯一地的年營收。

●加州的知名賭場

原住民博弈網站「500 Nations」指出,南加規模最大的是聖伯納汀諾縣的Yaamava' Resort & Casino。博弈區29萬平方呎,7000台的吃角子老虎機。住宿區則有429間房,另有3000人的會展廳。

有趣的是,Yaamava' Casino不但同時也是加州最大,還是USA Today 2023年評選中,讀者認定的賭城以外的最佳賭場。針對農曆新年,一般賭場只是舞龍舞獅,或獎金大放送,Yaamava' Casino除了前述項目,還推出新年大餐,並請到任賢齊開唱。

中加排名第一的是佛萊斯諾市東北方20哩處的Table Mountain Casino,除了博弈區,還有12層樓高的住宿區,三間餐廳與一個美食廣場。

北加第一的Thunder Valley Casino Resort距離沙加緬度市30哩,AAA四星級的旅館共400間客房,六個餐廳與一個美食廣場,另有5000席的露天劇場。

最後必須一提的是,聯邦1988年實施「印地安博弈管理法」(Indian Gaming Regulatory Act)並成立「印地安博弈委員會」(National Indian Gaming Commission)的原意,在於透過設立賭場這門「無本生意」,協助資源少、條件差的部落發展。