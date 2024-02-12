歷史拼圖／印地安保留區建賭場 資助部落
農曆新年期間，可能有些人會想到加州的賭場試試手氣，很多人也可能好奇，加州的賭場到底跟拉斯維加斯的有什麼不一樣？
●加州的賭場只有印地安人能開
「賭場」分商業賭場（commercial）與部落賭場（tribal casino）兩種。全美只有內華達與路易斯安那兩州全面開放商業賭博，少部分州劃定博弈特區，加州則是全面禁止商業賭場，只能設立部落賭場。
有些人會問，為何我家附近的小賭場也能賭錢，那是因為它們是「牌房」（cardroom），只能提供Class II的撲克、牌九等賭博方式，Class III能玩吃角子老虎、莊家跟您對賭的賭場，確實只有印地安人能開。
因此，賭城拉斯維加斯的賭場，很多是大集團成立的，加州的賭場則只能在保留區內、由印地安人開設，而且部落賭場的所得大部分要回饋鄉里，蓋學校或是改善公用設施，不像商業賭場就是為了賺錢而已。
另外，部落賭場的東主要先與加州政府訂合同（compact），協商出可以營運的地點與項目。以2004年的合同為例，「Rumsey Band of Wintun Indians」與「United Auburn Indian Community」兩個北加部落，以及「Pala Band of Mission Indians」、「Pauma Band of Luiseño Indians」、「Viejas Band of Kumeyaay Indians」三個南加部落，才能開設吃角子老虎機台無上限的賭場，但交換條件是這五個部落必須每年繳款給加州基礎基金（General Fund）。
現今，加州共有76家印地安賭場，由73個部落經營。聯邦2022年的最新統計發現，加州部落賭場的總營收為110億元，此額相當於拉斯維加斯一地的年營收。
●加州的知名賭場
原住民博弈網站「500 Nations」指出，南加規模最大的是聖伯納汀諾縣的Yaamava' Resort & Casino。博弈區29萬平方呎，7000台的吃角子老虎機。住宿區則有429間房，另有3000人的會展廳。
有趣的是，Yaamava' Casino不但同時也是加州最大，還是USA Today 2023年評選中，讀者認定的賭城以外的最佳賭場。針對農曆新年，一般賭場只是舞龍舞獅，或獎金大放送，Yaamava' Casino除了前述項目，還推出新年大餐，並請到任賢齊開唱。
中加排名第一的是佛萊斯諾市東北方20哩處的Table Mountain Casino，除了博弈區，還有12層樓高的住宿區，三間餐廳與一個美食廣場。
北加第一的Thunder Valley Casino Resort距離沙加緬度市30哩，AAA四星級的旅館共400間客房，六個餐廳與一個美食廣場，另有5000席的露天劇場。
最後必須一提的是，聯邦1988年實施「印地安博弈管理法」（Indian Gaming Regulatory Act）並成立「印地安博弈委員會」（National Indian Gaming Commission）的原意，在於透過設立賭場這門「無本生意」，協助資源少、條件差的部落發展。
長年實施下來，確實有些部落的生活條件改善，最知名的就是華盛頓州屬於Puyallup Tribe的Emerald Queen Casino，但是並非每個部落都有交通方便的優勢，加州109個部落，也只有73個能夠經營賭場，條件更好的還能開兩間賭場，但也有完全吃不了賭場飯的。
上一則
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
下一則
FB留言