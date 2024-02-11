好萊塢星光大道提名 市民期待

好萊塢市民和遊客，每年都對新加入好萊塢星光大道的明星充滿熱切期待。（星光大道官網）

好萊塢星光大道 報導，2024年好萊塢大道（Hollywood Walk of Fame）提名期已結束，所有提名者都會在今年6月舉行的「星光大道委員會」（Walk of Fame Committee）會議上進行審議，洛市居民每年都對新加入好萊塢星光大道的明星充滿熱切期待。

好萊塢星光大道是個歷史性地標，也是南加州 遊客必到之地。由超過2765顆五角水磨石和黃銅星星組成，鑲嵌在好萊塢大道（Hollywood Blvd.）15個街區和Vine街（Vine Street）三個街區的人行道上。

有資格在星光大道上留名的影藝人士包括六大類：影片、電視、廣播、錄音、舞台劇／表演和體育娛樂等。所有提名需有以下文件：被提名人者照片、提名人簡介（不超過750個字）、被提名人資格、被提名者對社區的貢獻和公民參與清單、被提名人或其管理層的同意書等。

委員會將選擇24至30個名字加入星光大道。個人或團體提名需得到星光大道評選委員會批准。被提名最有資格的影藝人士，能在接下來一年中，在星光大道人行道上鑲嵌一顆星。沒能在本年度被選中的候選人，可在下一個提名期內重新申請，若贊助商不願進行第二次申請，則需通知好萊塢商會以撤回申請。

有資格成為好萊塢星光大道上一員的影藝人士標準，需包含專業成就，在其專業上有五年或以上時間、對社區貢獻，同時保證若被選上後，將參加星光大道落成典禮。若申請替去世者獲得榮耀，則需於去世兩年後才得以申請。

星光大道評選委員會做出選擇後，好萊塢商會理事會也須投票同意，之後將名字交給洛杉磯市公共工程局委員會（Board of Public Works Department）進行最終批准。